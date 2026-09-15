Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали

Лідери домовилися про особисту зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники розглянули ситуацію в дипломатичному процесі, комунікацію з партнерами та домовилися зустрітися найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН. Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише «Главком».

За словами президента, він поінформував французького колегу про комунікацію з міжнародними партнерами. Лідери також розглянули можливі кроки, які допоможуть зупинити війну Росії проти України.

«Детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі», – повідомив Зеленський.

Окремо співрозмовники торкнулися двостороннього порядку денного. Глава держави наголосив на важливості французької підтримки у захисті України та українців.

«Також обговорили питання двостороннього порядку денного, і ми справді цінуємо підтримку Франції у захисті наших людей», – зазначив Зеленський.

За підсумками спілкування керівники держав узгодили особисту зустріч найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Дипломатичний процес

Розмова відбулася на тлі активізації міжнародних контактів щодо завершення війни. 10 вересня Зеленський заявив, що перші результати переговорного процесу можуть з'явитися до кінця вересня, і розповів про консультації з партнерами та можливі домовленості у низці питань.

Раніше, 6 вересня, президент повідомляв про домовленість провести найближчим часом зустріч України, Європи та США. За його словами, під час переговорів у Києві сторони провели три раунди консультацій, до останнього з яких долучилися представники європейських країн.

Нагадаємо, улітку Володимир Зеленський здійснив два візити до Франції, а також узяв участь у зустрічі лідерів Франції, Британії та Німеччини у Лондоні у форматі «Є3» – Україна, де сторони шукали шляхи залучення Росії до переговорів щодо завершення війни. Активізація переговорного процесу для досягнення миру стала однією з ключових тем зовнішньополітичної роботи президента влітку.