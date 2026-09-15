Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали
колаж: glavcom.ua

Лідери домовилися про особисту зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники розглянули ситуацію в дипломатичному процесі, комунікацію з партнерами та домовилися зустрітися найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї ООН. Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише «Главком».

За словами президента, він поінформував французького колегу про комунікацію з міжнародними партнерами. Лідери також розглянули можливі кроки, які допоможуть зупинити війну Росії проти України.

«Детально обговорили ситуацію в дипломатичному процесі», – повідомив Зеленський.

Окремо співрозмовники торкнулися двостороннього порядку денного. Глава держави наголосив на важливості французької підтримки у захисті України та українців.

«Також обговорили питання двостороннього порядку денного, і ми справді цінуємо підтримку Франції у захисті наших людей», – зазначив Зеленський.

За підсумками спілкування керівники держав узгодили особисту зустріч найближчим часом на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Дипломатичний процес

Розмова відбулася на тлі активізації міжнародних контактів щодо завершення війни. 10 вересня Зеленський заявив, що перші результати переговорного процесу можуть з'явитися до кінця вересня, і розповів про консультації з партнерами та можливі домовленості у низці питань.

Раніше, 6 вересня, президент повідомляв про домовленість провести найближчим часом зустріч України, Європи та США. За його словами, під час переговорів у Києві сторони провели три раунди консультацій, до останнього з яких долучилися представники європейських країн.

Нагадаємо, улітку Володимир Зеленський здійснив два візити до Франції, а також узяв участь у зустрічі лідерів Франції, Британії та Німеччини у Лондоні у форматі «Є3» – Україна, де сторони шукали шляхи залучення Росії до переговорів щодо завершення війни. Активізація переговорного процесу для досягнення миру стала однією з ключових тем зовнішньополітичної роботи президента влітку.

Читайте також:

Теги: ООН Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський привітав українців із 35-річчям Незалежності
«Настав день Незалежності, настане й день миру»: звернення президента
24 серпня, 09:25
Кількість відкритих ФОПів різко перевищила кількість закритих
Українці почали масово відкривати ФОПи: названо найпопулярніші сфери
17 серпня, 14:46
Ощадбанку повернуто незаконно затримані у березні кошти
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
19 серпня, 16:56
Романюков має досвід роботи не лише у сфері державних закупівель, а й у цифровізації
Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
1 вересня, 13:53
Атака на Україну у День знань та закриття установ РФ у Німеччині: головне за 1 вересня 2026
Атака на Україну у День знань та закриття установ РФ у Німеччині: головне за 1 вересня 2026
1 вересня, 21:00
Полиці з крупами у столичному «Велмарті» ввечері 2 вересня майже спорожніли
Кияни розібрали крупи та овочі в одному зі столичних супермаркетів. Фоторепортаж із «Велмарту»
2 вересня, 21:03

Політика

Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
РФ розгортає госпіталі біля Балтії: деталі плану
РФ розгортає госпіталі біля Балтії: деталі плану
Зеленський розповів про ще одну спробу РФ атакувати його літак
Зеленський розповів про ще одну спробу РФ атакувати його літак
Міністру оборони США загрожує імпічмент через війну з Іраном
Міністру оборони США загрожує імпічмент через війну з Іраном
Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали
Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали
Росія наростила експорт нафти, отримавши додаткові $620 млн
Росія наростила експорт нафти, отримавши додаткові $620 млн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
56K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua