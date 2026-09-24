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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Станіслава Ходаковського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Станіслава Ходаковського
Станіславу Ходаковському назавжди 34 роки
колаж: glavcom.ua

Станіслав Ходаковський став на захист України у грудні 2025 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Станіслава Ходаковського.

Захисник України Станіслав Ходаковський поліг 15 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Луцьку міську раду.

Ходаковський Станіслав Олександрович народився 26 червня 1992 року в Луцьку. Тут виріс, навчався у 5-й школі, вищу освіту здобув у Луцькому національному технічному університеті. Працював у різних сферах. На роботі познайомився з дружиною Тетяною, з якою прожили у шлюбі 10 років.

На захист України Станіслав став у грудні 2025 року.

Дружина захисника розповіла, що Станіслав дуже любив Луцьк. Казав, що це найкраще місто на землі. Захоплювався футболом. Умів дотепно жартувати і був надзвичайно хорошою людиною.

«Він мав чудове почуття гумору, був дуже добрим. Завжди відгукувався і віддавав останнє. Дуже хотів, щоб закінчилась війна і повернутися додому. Після війни мріяв поїхати в Чехію у Прагу. Колись працював там і хотів відвідати це місто знову», – поділилася спогадами дружина Тетяна.

Станіслав Ходаковський став на захист України у грудні 2025 року
Станіслав Ходаковський став на захист України у грудні 2025 року
фото: Луцька міська рада

Загинув Станіслав Ходаковський 15 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області.

Поховали Станіслава Ходаковського 19 вересня у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. У Станіслава залишилися дружина Тетяна, мама Ірина Дмитрівна, батько Олександр Сергійович.

Траурний портрет захисника
Траурний портрет захисника
фото: Луцька міська рада
Прощання із воїном Станіславом Ходаковським у кафедральному соборі Святої Трійці
Прощання із воїном Станіславом Ходаковським у кафедральному соборі Святої Трійці
фото: Луцька міська рада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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