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Сили оборони уразили російський Су-24 в Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони уразили російський Су-24 в Криму
Ступінь завданих пошкоджень уточнюється
фото: parkpatriot.ru

Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник

15 вересня та в ніч на 16 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1975 році був прийнятий на озброєння ВПС СРСР. Випущено близько 1200 літаків в різних модифікаціях. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей. Носій тактичних ядерних зарядів.

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. Також у Старомлинівці та Покровську Донецької області, у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.

Зокрема, у Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника. А в Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників.

До того ж в Суворовому та Рисовому на тимчасово окупованій території Криму уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер».

Раніше у Сочі Краснодарського краю РФ було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

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Теги: війна Генштаб втрати

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