Сили оборони уразили російський Су-24 в Криму
Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник
15 вересня та в ніч на 16 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Так, на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.
У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. Також у Старомлинівці та Покровську Донецької області, у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.
Зокрема, у Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника. А в Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників.
До того ж в Суворовому та Рисовому на тимчасово окупованій території Криму уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер».
Раніше у Сочі Краснодарського краю РФ було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».
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