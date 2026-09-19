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Стали відомі наслідки масованого удару по Одещині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Стали відомі наслідки масованого удару по Одещині
Після російського удару по Одещині спалахнула пожежа
фото: Олег Кіпер

Російська атака пошкодила житлові будинки та заклад освіти, без світла – понад 178 тис. родин

У ніч проти 19 вересня російські війська масовано атакували Одеську область. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та адміністративну будівлю, а без електроенергії залишилися майже 179 тис. родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДТЕК.

Кіпер повідомив, що один з ударів знову припав на адміністративну будівлю, яку російські війська атакували напередодні. На верхніх поверхах виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. За іншими адресами пошкоджено дахи, фасад та скління двох житлових будинків, легковий автомобіль і мікроавтобус.

Також пошкоджено двоповерхову будівлю закладу освіти. Станом на ранок інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

Через російську атаку сталися аварійні відключення електроенергії в частині Одеського району, зокрема у Пересипському та Приморському районах Одеси. За даними ДТЕК, енергетикам уже вдалося повернути світло понад 60 тис. родин. Водночас без електроенергії залишаються 178,7 тис. сімей. Можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.

Нагадаємо, російські війська протягом доби також продовжували атакувати Київську область ударними безпілотниками. Повітряна тривога в регіоні фактично тривала майже безперервно. За цей час унаслідок російських атак було пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів у чотирьох районах області. 

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Теги: Одеса війна обстріл електроенергія Одещина

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