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Теракт у Кракові: поліція розкрила дані про нападника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Теракт у Кракові: поліція розкрила дані про нападника
Нападника у Кракові змогли швидко затримати
фото з відкритих джерел

Стрілянину в центрі Кракова влаштував 25-річний чоловік

Смертельний теракт у центрі Кракова влаштував 25-річний громадянин Польщі. Він убив шістьох людей і поранив ще дванадцятьох. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM.

Польська поліція повідомила, що підозрюваний у нападі на площі Головний ринок наразі перебуває під вартою правоохоронців.

Теракт у Кракові: поліція розкрила дані про нападника фото 1

У відомстві наголосили, що чоловік, причетний до стрілянини, є громадянином Польщі.

Також правоохоронці спростували повідомлення про загибель поліцейського та інформацію про можливого другого нападника.

«Єдиний відомий винуватець інциденту перебуває під вартою поліції», – уточнили у відомстві.

Журналісти від своїх інсайдерів дізналися, що стрілянину в центрі Кракова влаштував 25-річний чоловік.

Теракт у Кракові: поліція розкрила дані про нападника фото 2

Згідно з їхніми даними, нападник заїхав на площу Головний ринок на чорному автомобілі Subaru, після чого почав стріляти по випадкових перехожих. Для нападу зловмисник використав гвинтівку AR-15. Також відомо, що він був одягнений у камуфляжну форму.

Унаслідок стрілянини загинули щонайменше шестеро людей та ще 12 дістали поранення. Серед постраждалих також двоє поліцейських.

Правоохоронці поранили нападника на перехресті вулиць Страдомської та Дітля. Після цього його доправили до однієї з лікарень Кракова, де медики надають йому реанімаційну допомогу.

У поліції наголосили, що чоловік діяв самостійно.

Нагадаємо, невідомий чоловік 7 листопада відкрив вогонь на площі Ринок у польському Кракові. За даними поліції Малопольського воєводства, близько третьої години він почав стріляти з власного автомобіля. 

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в польському Кракові та висловив співчуття родинам загиблих.

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Теги: Краків поліція Володимир Зеленський теракт

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