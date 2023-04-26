Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині (відео)

Турецький лідер вручив нагороди працівникам ДСНС

У вівторок, 25 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Державну нагороду «За найвищу самопожертву» українським рятувальникам за участь в операції із подолання наслідків потужного землетрусу.

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Про це інформує пресслужба ДСНС України.

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«Для нас немає чужого горя. Українські рятувальники борються за кожне життя своїх громадян та завжди готові протягнути руки допомоги для кожного, хто потребує захисту», – йдеться в повідомленні.

Підкреслимо, перша група українських рятувальників повернулася з Туреччини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Понад тиждень українські рятувальники допомагали турецьким колегам розшукувати людей під завалами.

Між іншим, зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС України вирушив до Туреччини. Майже 90 рятувальників та 10 пошуково-рятувальних собак якнайшвидше розпочнуть роботи з ліквідації наслідків жахливих землетрусів

Раніше, Президент Володимир Зеленський відвідав Посольство Турецької Республіки в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині.

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Нагадаємо, 6 лютого на півдні та південному сході Туреччини сталося два потужні землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, зокрема, в Сирії, Лівані, на Кіпрі та у Іраку.