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Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині (відео)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Державну нагороду «За найвищу самопожертву» українським рятувальникам
фото дснс України

Турецький лідер вручив нагороди працівникам ДСНС

У вівторок, 25 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вручив Державну нагороду «За найвищу самопожертву» українським рятувальникам за участь в операції із подолання наслідків потужного землетрусу.

Про це інформує пресслужба ДСНС України. 

«Для нас немає чужого горя. Українські рятувальники борються за кожне життя своїх громадян та завжди готові протягнути руки допомоги для кожного, хто потребує захисту», – йдеться в повідомленні. 

Підкреслимо, перша група українських рятувальників повернулася з Туреччини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Понад тиждень українські рятувальники допомагали турецьким колегам розшукувати людей під завалами.

Між іншим, зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС України вирушив до Туреччини. Майже 90 рятувальників та 10 пошуково-рятувальних собак якнайшвидше розпочнуть роботи з ліквідації наслідків жахливих землетрусів

Раніше, Президент Володимир Зеленський відвідав Посольство Турецької Республіки в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині.

Нагадаємо, 6 лютого на півдні та південному сході Туреччини сталося два потужні землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, зокрема, в Сирії, Лівані, на Кіпрі та у Іраку.

Теги: Туреччина землетрус рятувальники президент відео

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