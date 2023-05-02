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Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»
фото: Новинарня

Ділянки, які відведені під кладовище, знаходяться на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва

Парламент підтримав законопроєкт № 9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Таким чином Рада визначила, де буде знаходитись Національне військове меморіальне кладовище.

Ділянки, які відведені під кладовище, знаходяться у державній та комунальній власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва.

«Мова йде про ділянки державної, комунальної власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва, за рахунок земельних ділянок, утворених в результаті поділу земельних ділянок (з кадастровими номерами 8000000000:66:456:0001, 8000000000:66:455:0012) та суміжних з ними земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство», – йдеться в повідомленні.

Документ підтримали в цілому 322 парламентарі.

Нагадаємо, 20 квітня Київрада виділила землю та розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. Його загальна площа становитиме майже 100 гектарів.

Як раніше повідомлялося, проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тис. поховань. Воно буде облаштоване в Києві на Биківні.

Перед цим Мінветеранів, МКІП, УІНП, КМДА разом із родинами загиблих оглянули й проаналізувати запропоновані ділянки під будівництво. У цьому місці мають бути створені умови для поховання загиблих вже цього року.

Влада розглядає опцію організувати постійний доїзд до локації від станції метро «Лісова».

Теги: Верховна Рада кладовище військові

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