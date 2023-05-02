Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Ділянки, які відведені під кладовище, знаходяться на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва
Парламент підтримав законопроєкт № 9240 щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Таким чином Рада визначила, де буде знаходитись Національне військове меморіальне кладовище.
Ділянки, які відведені під кладовище, знаходяться у державній та комунальній власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва.
«Мова йде про ділянки державної, комунальної власності на Броварському проспекті у Дніпровському районі м. Києва, за рахунок земельних ділянок, утворених в результаті поділу земельних ділянок (з кадастровими номерами 8000000000:66:456:0001, 8000000000:66:455:0012) та суміжних з ними земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства «Дарницьке лісопаркове господарство», – йдеться в повідомленні.
Документ підтримали в цілому 322 парламентарі.
Нагадаємо, 20 квітня Київрада виділила землю та розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. Його загальна площа становитиме майже 100 гектарів.
Як раніше повідомлялося, проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тис. поховань. Воно буде облаштоване в Києві на Биківні.
Перед цим Мінветеранів, МКІП, УІНП, КМДА разом із родинами загиблих оглянули й проаналізувати запропоновані ділянки під будівництво. У цьому місці мають бути створені умови для поховання загиблих вже цього року.
Влада розглядає опцію організувати постійний доїзд до локації від станції метро «Лісова».
Коментарі — 0