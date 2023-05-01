Повітряні сили показали уламки збитої ракети (фото)
Ракету ліквідували воїни зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр»
Сьогодні зранку, 1 травня, українські військові під час масованого удару росіян збили в центрі країни ворожу ракету. Про це повідомляє пресслужбва Повітряного командування «Центр».
«Результативне нічне полювання від наших героїчних воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр». Б’ємо окупанта на всіх його підступах!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міноборони Росії визнало, що атакувало вночі ракетами Україну. Окупанти заявляють, що нібито знищили підприємства з виробництва боєприпасів та військової техніки.
До слова, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
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