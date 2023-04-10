Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Старший лейтенант Шеремета перебував у Бахмуті та околицях міста три місяці

Дмитро Шеремета вже понад рік захищає Україну від російських окупантів

Редактора «Главкома» Дмитра Шеремету, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищає незалежність та свободу України на передовій, нагороджено орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 7 квітня 2023 року.

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Захисник нагороджений високою відзнакою «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

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Старший лейтенант Шеремета перебував у Бахмуті та околицях міста три місяці. Зеленський нагородив захисника за успішне виконання бойових завдань у найгарячішій точці на фронті.

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«Вдячний за нагороду, проте хочу відмітити самовіддані дії своєї групи та усіх підрозділів, з якими випала честь працювати під Бахмутом. Особливо легендарного Героя України «Адама» (полковника Євгена Межевікіна), який для мене став більше ніж командиром», – розповів Шеремета.

Захисник додав, що наразі зведена тактична група «Адам» дуже потребує допомоги у зборі коштів на розвідувальний безпілотник Poseidon. «Ця неймовірна пташка допоможе надефективно проводити розвідку, корегувати арту і нищити ворога пачками», – просить Шеремета підтримати українських бійців. Реквізити за посиланням.

Нагадаємо, у жовтні Дмитра Шеремету було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Група захисника виконала бойове завдання на Донеччині та, зокрема, зуміла взяти у полон сімох окупантів.

Редакція пишається мужністю колеги, який разом з іншими захисниками відбиває широкомасштабну агресію Росії та з нетерпінням чекає на його повернення.

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Раніше повідомлялося, що морського прикордонника Дмитра Юр’єва, який загинув у Маріуполі посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.