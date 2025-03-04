Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера

На одній із карнавальних платформ зображено, як американський президент укладає з Володимиром Путіним «пакт Гітлера-Сталіна 2.0», при цьому «розчавлюючи» Україну

У Німеччині відбувся карнавальний хід, що зібрав сотні тисяч глядачів та учасників. Найчастіше пародійованою фігурою цього Розенмонтаґа став Дональд Трамп – сатиричні платформи із зображенням американського президента проїхали в Кельні, Дюссельдорфі та Майнці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на watson.ch.

«Це просто наслідок його (Трампа, – «Главком») безумства, ми, конструктори карнавальних платформ, ледве встигаємо за подіями», – сказав дюссельдорфський художник Жак Тіллі. Лише в Дюссельдорфі в параді взяли участь три карнавальні платформи, присвячені американському лідеру.

У Німеччині відбувся карнавальний хід, що зібрав сотні тисяч глядачів та учасників.



Найчастіше пародійованою фігурою цього Розенмонтага став Дональд Трамп – сатиричні платформи із зображенням американського президента проїхали в Кельні, Дюссельдорфі та Майнці. pic.twitter.com/Y8V8x4xLa3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 4, 2025

На одній із карнавальних платформ зображено, як американський президент укладає з Володимиром Путіним «пакт Гітлера-Сталіна 2.0», при цьому «розчавлюючи» Україну, яку символізує Володимир Зеленський.

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фото: ap/ap, keystone

Тіллі пояснив свою ідею, посилаючись на скандал у Білому домі, коли Трамп напав на Зеленського з гучними звинуваченнями та погрозами залишити Україну напризволяще. «Ми змушені створювати гостру сатиру, що відповідає драматичній ситуації у світі», – зазначив він.

фото: keystone

Ще одна платформа в Дюссельдорфі зобразила Трампа разом із Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном – усі троє демонструють чоловічі статеві органи. «Основний меседж у тому, що всі три наддержави перебувають у руках антидемократичних деспотів», – пояснив Тіллі. Третя платформа показала Трампа як палія та руйнівника ліберального порядку, що насолоджується анексіями, митами, знищенням клімату та масовими депортаціями.

фото: keystone/christopher neundorf

У кельнському параді Трамп тримає на повідку Статую Свободи та богиню правосуддя Феміду – символи демократії та верховенства права. А в майнцькому ході він свердлить землю в пошуках нафти під гаслом: «Бурити, дитинко, бурити!».

Розенмонтаґ є кульмінацією карнавального сезону, особливо в Рейнланді та Рейнгессені. Святкування припадає на понеділок перед попільною середою та між карнавальною неділею та карнавальним вівторком. У головних містах карнавалу, таких як Кельн, Бонн, Дюссельдорф або Майнц, його святкують у формі процесії. Деякі роботодавці за звичаєм дають своїм працівникам вихідний; однак це не є державним святом в жодній землі Німеччини. Дата Розенмонтаґу завжди припадає на 48 днів перед Великодньою неділею.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка.

До слова, телешоу Saturday Night Live, що вийшло на каналі NBC після зустрічі американського і українського президентів у Вашингтоні, висміяло події в Овальному кабінеті, передає «Главком». Відео пародії на Трампа, Венса та Зеленського за шість годин після прем'єри зібрало понад один мільйон переглядів.