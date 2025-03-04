Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера
На одній із карнавальних платформ зображено, як американський президент атакує Україну
фото: keystone

На одній із карнавальних платформ зображено, як американський президент укладає з Володимиром Путіним «пакт Гітлера-Сталіна 2.0», при цьому «розчавлюючи» Україну

У Німеччині відбувся карнавальний хід, що зібрав сотні тисяч глядачів та учасників. Найчастіше пародійованою фігурою цього Розенмонтаґа став Дональд Трамп – сатиричні платформи із зображенням американського президента проїхали в Кельні, Дюссельдорфі та Майнці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на watson.ch.

«Це просто наслідок його (Трампа, – «Главком») безумства, ми, конструктори карнавальних платформ, ледве встигаємо за подіями», – сказав дюссельдорфський художник Жак Тіллі. Лише в Дюссельдорфі в параді взяли участь три карнавальні платформи, присвячені американському лідеру.

На одній із карнавальних платформ зображено, як американський президент укладає з Володимиром Путіним «пакт Гітлера-Сталіна 2.0», при цьому «розчавлюючи» Україну, яку символізує Володимир Зеленський.

6 фото
На весь екран
фото: ap/ap, keystone

Тіллі пояснив свою ідею, посилаючись на скандал у Білому домі, коли Трамп напав на Зеленського з гучними звинуваченнями та погрозами залишити Україну напризволяще. «Ми змушені створювати гостру сатиру, що відповідає драматичній ситуації у світі», – зазначив він.

Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера фото 1
фото: keystone

Ще одна платформа в Дюссельдорфі зобразила Трампа разом із Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном – усі троє демонструють чоловічі статеві органи. «Основний меседж у тому, що всі три наддержави перебувають у руках антидемократичних деспотів», – пояснив Тіллі. Третя платформа показала Трампа як палія та руйнівника ліберального порядку, що насолоджується анексіями, митами, знищенням клімату та масовими депортаціями.

Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера фото 2
фото: keystone/christopher neundorf

У кельнському параді Трамп тримає на повідку Статую Свободи та богиню правосуддя Феміду – символи демократії та верховенства права. А в майнцькому ході він свердлить землю в пошуках нафти під гаслом: «Бурити, дитинко, бурити!».

Розенмонтаґ є кульмінацією карнавального сезону, особливо в Рейнланді та Рейнгессені. Святкування припадає на понеділок перед попільною середою та між карнавальною неділею та карнавальним вівторком. У головних містах карнавалу, таких як Кельн, Бонн, Дюссельдорф або Майнц, його святкують у формі процесії. Деякі роботодавці за звичаєм дають своїм працівникам вихідний; однак це не є державним святом в жодній землі Німеччини. Дата Розенмонтаґу завжди припадає на 48 днів перед Великодньою неділею.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка

До слова, телешоу Saturday Night Live, що вийшло на каналі NBC після зустрічі американського і українського президентів у Вашингтоні, висміяло події в Овальному кабінеті, передає «Главком». Відео пародії на Трампа, Венса та Зеленського за шість годин після прем'єри зібрало понад один мільйон переглядів.

Читайте також:

Теги: росія Адольф Гітлер Йосип Сталін Володимир Зеленський Дональд Трамп путін Китай Німеччина США Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
ЗСУ паралізувало російський наступ під Покровськом: огляд з фронту
27 лютого, 14:50
Промисловість, логістика та економіка РФ на межі катастрофи
Санкційні втрати. Економіка РФ наближається до катастрофи
28 лютого, 21:09
Лістунова, Ковтун та Горбачева разом брали участь у змаганнях італійської серії А
Українець Ковтун взяв участь у змаганнях разом з росіянкою, що підтримала війну
9 лютого, 15:38
Контактна група з питань оборони України була створена США у 2022 році
Пентагон повідомив, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
8 лютого, 08:16
Адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами
Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України – The Times
14 лютого, 01:18
Канада святкує 60-річчя прапора з бумом продажів
Патріотичний сплеск у Канаді: продажі прапорів зросли вдвічі
14 лютого, 16:03
Зеленський подякував Польщі за підтримку України
«Наша спільна мета залишається чіткою». Зеленський поговорив з Дудою
21 лютого, 16:25
Трамп: Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%
Трамп планує запровадити 25% мита проти ЄС
27 лютого, 01:56
ФБР розслідує справу про шахрайство з грантом Байдена
Шахрайство на $20 млрд у фонді Байдена: ФБР розслідує резонансну справу
28 лютого, 10:03

Соціум

В Ісландії відкрилася виставка 18-річної художниці Ніки Кожушко, яку вбила Росія
В Ісландії відкрилася виставка 18-річної художниці Ніки Кожушко, яку вбила Росія
Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера
Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера
Американці масово змінюють громадянство. FT назвала країну, яка отримала найбільше заявок
Американці масово змінюють громадянство. FT назвала країну, яка отримала найбільше заявок
Реакція канадців на поведінку Трампа: опитування зафіксувало споживчий тренд
Реакція канадців на поведінку Трампа: опитування зафіксувало споживчий тренд
Команда Трампа номінуватиме його на Нобелівську премію миру – The Hill
Команда Трампа номінуватиме його на Нобелівську премію миру – The Hill
Атака на Сизранський нафтопереробний завод: з’явились відео
Атака на Сизранський нафтопереробний завод: з’явились відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
23K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
22K
Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського
17K
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
11K
«Я не лише бачив сторіз, але і був в Україні». Актор Коллінз дорікнув Венсу за його слова

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua