Трамп зі списом атакує Україну: німецькі карнавали висміяли американського лідера
На одній із карнавальних платформ зображено, як американський президент укладає з Володимиром Путіним «пакт Гітлера-Сталіна 2.0», при цьому «розчавлюючи» Україну
У Німеччині відбувся карнавальний хід, що зібрав сотні тисяч глядачів та учасників. Найчастіше пародійованою фігурою цього Розенмонтаґа став Дональд Трамп – сатиричні платформи із зображенням американського президента проїхали в Кельні, Дюссельдорфі та Майнці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на watson.ch.
«Це просто наслідок його (Трампа, – «Главком») безумства, ми, конструктори карнавальних платформ, ледве встигаємо за подіями», – сказав дюссельдорфський художник Жак Тіллі. Лише в Дюссельдорфі в параді взяли участь три карнавальні платформи, присвячені американському лідеру.
У Німеччині відбувся карнавальний хід, що зібрав сотні тисяч глядачів та учасників.
Найчастіше пародійованою фігурою цього Розенмонтага став Дональд Трамп – сатиричні платформи із зображенням американського президента проїхали в Кельні, Дюссельдорфі та Майнці. pic.twitter.com/Y8V8x4xLa3
На одній із карнавальних платформ зображено, як американський президент укладає з Володимиром Путіним «пакт Гітлера-Сталіна 2.0», при цьому «розчавлюючи» Україну, яку символізує Володимир Зеленський.
Тіллі пояснив свою ідею, посилаючись на скандал у Білому домі, коли Трамп напав на Зеленського з гучними звинуваченнями та погрозами залишити Україну напризволяще. «Ми змушені створювати гостру сатиру, що відповідає драматичній ситуації у світі», – зазначив він.
Ще одна платформа в Дюссельдорфі зобразила Трампа разом із Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном – усі троє демонструють чоловічі статеві органи. «Основний меседж у тому, що всі три наддержави перебувають у руках антидемократичних деспотів», – пояснив Тіллі. Третя платформа показала Трампа як палія та руйнівника ліберального порядку, що насолоджується анексіями, митами, знищенням клімату та масовими депортаціями.
У кельнському параді Трамп тримає на повідку Статую Свободи та богиню правосуддя Феміду – символи демократії та верховенства права. А в майнцькому ході він свердлить землю в пошуках нафти під гаслом: «Бурити, дитинко, бурити!».
Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка.
До слова, телешоу Saturday Night Live, що вийшло на каналі NBC після зустрічі американського і українського президентів у Вашингтоні, висміяло події в Овальному кабінеті, передає «Главком». Відео пародії на Трампа, Венса та Зеленського за шість годин після прем'єри зібрало понад один мільйон переглядів.
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