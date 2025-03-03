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Трамп закликає Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні – Daily Express

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп закликає Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні – Daily Express
МакКьюн описує Трампа як майстра, що маніпулює обома сторонами конфлікту
фото: сайт президента України

Зазначається, що Зеленському в кінцевому підсумку доведеться поступитися, оскільки без підтримки США Україна не зможе виграти тривалу війну з Росією

Дональд Трамп закликає Володимира Зеленського прийняти умови США для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Express.

Як інформує видання, Трамп опублікував пост у Truth Social, де закликав президента України Володимира Зеленського «відступити» і погодитися на умови США, щоб припинити війну в Україні. Цей пост був перепостом думки Майкла МакКьюна, який стверджував, що Зеленський не матиме вибору, окрім як прийняти пропозиції Трампа.

Це відбулося після зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі в п'ятницю. У публікації МакКьюн зазначав, що Трамп діє стратегічно, намагаючись захистити Україну без прямої участі США у війні. Переговори щодо видобутку корисних копалин в Україні дозволяють американським компаніям взяти участь у видобувній галузі країни, що, за словами МакКьюна, може допомогти стримати Росію від нападів. Він вважає, що це створить загрозу для американських громадян, що змусить США втрутитися у разі агресії з боку Росії.

МакКьюн описує Трампа як майстра, що маніпулює обома сторонами конфлікту, підкреслюючи, що Зеленському в кінцевому підсумку доведеться поступитися, оскільки без підтримки США Україна не зможе виграти тривалу війну з Росією. Також він зазначив, що коли американські компанії почнуть працювати в Україні, будь-яка спроба Росії атакувати країну призведе до серйозних міжнародних наслідків.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

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Теги: США війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент переговори

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