Макрон назвав країни, які намагатиметься захопити Путін, якщо його не зупинити

Президент Франції закликає Україну та США налагодити стосунки

Україні та США варто примиритися та «зберігати спокій і взаємоповагу». Такі слова президента Франції Еммануеля Макрона цитує «Главком» з посиланням на La Tribune Dimanche.

«Очевидне призначення американців – бути на боці українців, я в цьому не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах... Ми всі погоджуємося на мир. Але не може бути справедливого і тривалого миру, якщо Україну покинуть», – сказав він.

Макрон наголосив, що якби Вашингтон погодився підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то його здатність геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю та інших зникла б того ж дня. Адже російський диктатор Володимир Путін становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи.

«На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут і в Європі. Якщо господаря Кремля ніхто не зупинить, він обов’язково піде на Молдову і, можливо, далі на Румунію. На карту поставлена ​​наша безпека», – додав він.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.