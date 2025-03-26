Президент відзначив нацгвардійців державними нагородами

Зеленський нагородив почесними відзнаками три полки, дві бригади і батальйон НГУ

Президент Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців Національної гвардії України державними нагородами з нагоди 11-ї річниці створення НГУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Хочу подякувати всім вам, подякувати кожному й кожній, хто робить нашу Нацгвардію сучаснішою. Хочу окремо відзначити штурмові підрозділи Нацгвардії України та сміливість кожного нашого воїна, який не тільки захищає позиції, а й відновлює українські позиції», – зауважив Глава держави.

За словами президента, за роки захисту України державними нагородами були відзначені 11 608 воїнів Національної гвардії, із них 2919 – посмертно.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди 20 нацгвардійцям.

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Глава держави вручив державні нагороди 20 нацгвардійцям фото: president.gov.ua/Офіс президента

Герой України, майор Максим Небилиця відзначений орденом «Золота Зірка». За перших шість місяців минулого року він уразив і знищив шість ББМ, чотири танки, сім мінометних та артилерійських розрахунків, чотири САУ, а також ліквідував близько ста російських окупантів. Завдяки його плануванню українські воїни відбили та взяли під контроль низку позицій. Це мало вагоме тактичне значення для підготовки контратаки в районі Кремінського лісу на Луганщині.

Глава держави також відзначив трьох воїнів «Хрестом бойових заслуг». Цю нагороду отримали:

Капітан Петро Возний . Завдяки наданій ним інформації вдалося знищити близько 40 одиниць техніки та двох рот російських загарбників. Дистанційно мінував дороги, що дало змогу ліквідувати техніку та близько взводу окупантів. Під час штурму прикрив вихід побратимів із вогневого кільця. Завдяки цьому вдалося зберегти життя особового складу.

. Завдяки наданій ним інформації вдалося знищити близько 40 одиниць техніки та двох рот російських загарбників. Дистанційно мінував дороги, що дало змогу ліквідувати техніку та близько взводу окупантів. Під час штурму прикрив вихід побратимів із вогневого кільця. Завдяки цьому вдалося зберегти життя особового складу. Старший сержант Олександр Руденко . Торік у січні знищив на Луганщині трьох корегувальників вогню, дев’ять бронемашин, майже взвод окупантів і ще шістьох узяв у полон. У липні поблизу Макіївки ліквідував два гранатометні та два кулеметні розрахунки, бойову бронемашину «Тигр» і близько відділення окупантів.

. Торік у січні знищив на Луганщині трьох корегувальників вогню, дев’ять бронемашин, майже взвод окупантів і ще шістьох узяв у полон. У липні поблизу Макіївки ліквідував два гранатометні та два кулеметні розрахунки, бойову бронемашину «Тигр» і близько відділення окупантів. Молодший сержант Андрій Шарко. Взяв участь у 30 операціях проти диверсантів, п’яти – зі знищення снайперських позицій та семи – зі звільнення окупованих житлових масивів. Під час наступу російських військ у Сватівському районі очолив вогневу групу та особисто знищив гранатою гранатометний розрахунок у ворожій траншеї.

Крім того, президент вручив ордени Богдана Хмельницького I та III ступенів, «За мужність» I–III ступенів, княгині Ольги III ступеня, а також передав бойовий прапор Навчальному центру підготовки підрозділів НГУ і стрічки «За мужність та відвагу» Центру спеціального призначення, 5-й Слобожанській бригаді й 13-й бригаді оперативного призначення НГУ.

Нагадаємо, День Національної гвардії України – це свято, яке відзначають щороку 26 березня. Воно має особливе значення для всієї країни, адже вшановує службу, відданість і патріотизм військовослужбовців, які стоять на сторожі безпеки та порядку нашої держави.

До слова, вчора, 25 березня, професійне свято відзначала СБУ. У цей день українці висловили вдячність тим, хто працює для захисту країни від зовнішніх і внутрішніх загроз.