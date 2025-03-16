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Вбивство Ганула в Одесі: у 28-й ОМБр відреагували на затримання їхнього військовослужбовця

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Вбивство Ганула в Одесі: у 28-й ОМБр відреагували на затримання їхнього військовослужбовця
Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину
фото з відкритих джерел

Резонансне вбивство активіста Дем'яна Ганула прокоментували у 28-й ОМБр

Пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу відреагували на затримання 46-річного Сергія Шалаєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 28-й ОМБр.

«Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року», – зазначили у бригаді.

Як зауважили у 28-й ОМБр, всю потрібну інформацію вони вже передали правоохоронним органам, а також засудили злочин.

«Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання. Про всю необхідну інформацію щодо цього злочину буде обов'язково повідомлятись», – розповіли у 28-й ОМБр.

Як відомо, прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко заявив про оголошення підозри затриманому за вбивство Дем'яна Ганула.

«15 березня підозрюваному у вбивстві активіста Ганула оголошено підозру по двом статтям Кримінального кодексу: за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю», – сказав він.

Клименко повідомив, що у квартирі, де переховувався підозрюваний у вбивстві, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, затримали правоохоронці.

Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».

14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

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Теги: Одеса вбивство військові злочин

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Кримінал

Вбивство Ганула в Одесі: у 28-й ОМБр відреагували на затримання їхнього військовослужбовця
Вбивство Ганула в Одесі: у 28-й ОМБр відреагували на затримання їхнього військовослужбовця
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