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Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10256 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 5 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 березня втратила:

  • особового складу – близько 880660 (+1250) осіб,
  • танків – 10256 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 21304 (+6) од,
  • артилерійських систем – 24087 (+23) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО – 1094 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27849 (+108),
  • крилаті ракети – 3085 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39512 (+84) од,
  • спеціальна техніка – 3769 (+1)
Втрати ворога станом на ранок 5 березня
Втрати ворога станом на ранок 5 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 березня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;;
  • до Азовського моря – 0 суден.
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1106-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Чорне море втрати росія Генштаб Азовське море окупанти ЗСУ війна

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