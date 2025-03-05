Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії у війні на 5 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 березня втратила:
- особового складу – близько 880660 (+1250) осіб,
- танків – 10256 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 21304 (+6) од,
- артилерійських систем – 24087 (+23) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО – 1094 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27849 (+108),
- крилаті ракети – 3085 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39512 (+84) од,
- спеціальна техніка – 3769 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 5 березня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;;
- до Азовського моря – 0 суден.
Нині триває 1106-й день повномасштабної війни в Україні.
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