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Зеленський підписав закон про створення двох нових судів замість ОАСК

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський підписав закон про створення двох нових судів замість ОАСК
фото: Офіс президента

ОАСК – ліквідований у 2022 році спецсуд першої інстанції, що діяв у Києві, відомий численними скандалами

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 березня, підписав закон № 12368−1 про створення Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду. Як передає «Главком», про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, основні завдання закону:

  • забезпечення ефективності та прозорості функціонування адміністративного судочинства;
  • усунення конфлікту інтересів;
  • мінімізація можливих корупційних ризиків у діяльності судів;
  • підвищення рівня доступу громадян до правосуддя;
  • реорганізація адміністративних судів для підвищення якості розгляду адміністративних справ та забезпечення більш справедливого судового процесу.

«Президент підписав №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. Це ми до кінця виконали один з прострочених маяків МВФ, де дедлайн був 31 грудня минулого року. Насправді, змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду)», – написав народний депутат  від «Голосу» Ярослав Железняк, коментуючи закон.

Раніше «Главком» вже поспілкувався з експертами, політиками та представниками Мін’юсту, які одностайно зійшлися на тому, що прийняття законопроєкту №12368-1 – проміжний успіх. 

До слова, ОАСК був відомий скандальними рішеннями. Так, у грудні 2013 року зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану. Починаючи з кінця 2014-го, ОАСК задовольнив сотні позовів люстрованих прокурорів та чиновників, змушуючи державні інституції виплачувати їм солідні компенсації.

У 2017 році Окружний адмінсуд визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину ексміністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2021 році суд зобов’язав Міністерство освіти переглянути опис Революції гідності у підручниках історії України.

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Теги: Окружний адмінсуд Володимир Зеленський закон

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