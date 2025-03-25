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Президент вручив нагороди працівникам СБУ і відзначив головні здобутки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Президент вручив нагороди працівникам СБУ і відзначив головні здобутки
Президент відзначив результати СБУ та інших органів Сил безпеки й оборони України в битві за Чорне море
фото: Офіс президента

Щороку 25 березня Служба безпеки України відзначає професійне свято

З нагоди 33-ї річниці створення Служби безпеки України президент Володимир Зеленський зустрівся зі співробітниками СБУ, відзначив їх державними нагородами та присвоїв вищі офіцерські звання. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

«За роки цієї війни СБУ стала справді бойовою спецслужбою, дуже результативною, дуже сильною. Саме такою, яка й потрібна нашій державі. Воїни СБУ задіяні на всіх ділянках оборони – від Курщини та Харківщини до всіх найбільш гарячих точок фронту на Донеччині й на півдні нашої держави», – зауважив він.

Президент відзначив результати СБУ та інших органів Сил безпеки й оборони України в битві за Чорне море. Українські морські дрони змусили російські військові кораблі ховатися в бухтах Новоросійська, а також знищили й затопили значну частину російського флоту. Завдяки такому результату РФ перейшла від ультиматумів до необхідності домовлятися про безпеку в Чорному морі.

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фото: Офіс президента, СБУ

Крім того, глава держави наголосив на бойових результатах СБУ щодо російської нафтопереробної галузі.

«Хочу також відзначити зусилля Служби безпеки України в захисті внутрішньої ситуації в нашій державі – це протидія російським диверсантам, агентурним мережам, різним операціям, зокрема й кіберопераціям Росії проти України в тилу. Кожна така зірвана операція – це врятовані життя українців. Дякую вам!» – додав Володимир Зеленський.

Президент вручив співробітникам і співробітницям СБУ ордени «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Богдана Хмельницького ІІ й ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІІ ступеня.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українців та українок, які віддали свої життя за Батьківщину.

Як відомо, починаючи з 24 лютого 2022 року і станом на середину березня 2025 року, бійці СБУ вразили на фронті понад 5,5 тис. одиниць ворожої техніки. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі відомства.

Ідеться про ліквідованих понад 1,7 тис. російських танків, понад 3 тис. ББМ, майже 250 засобів ППО, понад 550 засобів РЕБ і сотні одиниць іншої техніки. Крім цього, за останні три роки СБУ провела чимало унікальних спецоперацій, які змінили хід війни і шокували ворога.

Також з початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила 102 російські агентурні мережі. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі відомства.

Крім того, за цей період СБУ відкрила ⁠понад 3,5 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради (840 осіб вже засуджено); понад ⁠8,7 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (засуджено 1 586 осіб); понад 600 проваджень щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів (засуджено 181 особа).

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Теги: СБУ Володимир Зеленський державні нагороди

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