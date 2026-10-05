Зеленський заявив, що Україна розробляє власну супутникову систему

Система має стати аналогом Starlink

Україна розпочала роботу над створенням власної супутникової мережі, яка має стати аналогом американської системи Starlink від компанії SpaceX. Про наявність відповідних технологічних напрацювань заявив президент Володимир Зеленський, передає «Главком».

Розробка власного рішення набуває особливої актуальності на тлі даних про те, що союзники Росії, зокрема Китай, збираються передати Москві аналоги супутникових технологій наприкінці цього або на початку наступного року.

Глава держави також наголосив, що було б цілком справедливо надати Україні дозвіл використовувати Starlink для завдання ударів по військових об'єктах у глибині території РФ. За словами президента, такий крок є симетричною відповіддю на залучення Кремлем іноземних космічних технологій.

Водночас Україна висловлює подяку партнерам за вже діючі супутникові рішення та сигналізує про необхідність продовження цих програм для збереження обороноздатності.

Як відомо, увечері 23 вересня у польському селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. Однією з основних версій слідства є навмисний підпал.

Про займання екстреним службам повідомив власник нерухомості, на території якої розташована станція. За його словами, загорілися антени. Вогонь також пошкодив електрогенератор.

Раніше американська розвідка попереджала Польщу про можливі російські диверсії проти підводної телекомунікаційної інфраструктури. За даними Newsweek, Росія детально вивчила розташування кабелів, від яких залежить робота міжнародних банківських систем і зв’язку між країнами Європи та Північної Америки.

Серед потенційно вразливих об’єктів називали лінії у Балтійському морі між Скандинавією та Польщею, а також кабелі між Великою Британією та континентальною Європою.