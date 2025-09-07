7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 7 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

7 вересня у світі відзначають Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. В Україні відзначають День воєнної розвідки. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Созонта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День воєнної розвідки України

Це свято було встановлене 2022 року указом президента України Володимира Зеленського. День присвячений визнанню професіоналізму та мужності працівників Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які забезпечують національну безпеку та оборону країни.

Воєнні розвідники відіграють важливу роль у зборі та аналізі інформації, що допомагає керівництву держави ухвалювати важливі рішення для захисту суверенітету та територіальної цілісності. Їхня робота є надзвичайно важливою в умовах повномасштабної війни.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба

Цей день був встановлений ООН для підвищення обізнаності про важливість чистого повітря для здоров'я людини та довкілля. Забруднення повітря є однією з головних причин смертності у світі, тому свято закликає до співпраці на всіх рівнях для поліпшення якості повітря.

Міжнародний день поліцейського співробітництва

Це свято було засновано Генеральною Асамблеєю ООН 2022 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливу роль, яку відіграють національні та міжнародні правоохоронні органи у забезпеченні глобальної безпеки. Цей день підкреслює необхідність тісної міжнародної співпраці для боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю.

Особливу увагу приділяють гендерній рівності в правоохоронних органах, адже участь жінок у поліції має вирішальне значення для ефективної та підзвітної служби.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Созонта

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта. За переказами, Созонт був пастухом із Кілікії, який був побожним і шанував Бога. Він проповідував християнство та навертав людей до віри.

Одного разу він увійшов до язичницького храму, відламав у золотого ідола руку і роздав її золото жебракам. За це його затримали та піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили за наказом правителя. Святий Созонт прийняв мученицьку смерть за свою віру в III столітті.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

На цибулі багато лушпиння – до морозної зими;

журавлі летять повільно та високо – чекайте на дощову осінь;

на небі мало хмар – зима буде вітряною і холодною;

шишки ростуть низько – до морозної ранньої зими.

Історичні події

70 – римляни захоплюють і сплюндровують Єрусалим;

1792 – перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висаджується в Тамані;\

1812 – відбувається переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії;

1822 – Бразильська імперія оголошує незалежність від Португальського королівства;

1892 – у США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами – в боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами;

1940 – Третій Рейх розпочинає бомбардування Лондона;

1971 – у Києві оголошують про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Володимир, Іван, Мойсей, Ренат.