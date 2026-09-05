Путін наказав на три доби припинити удари по Києву

Раніше Зеленський запропонував Росії взаємно утриматися від повітряних ударів

У Москві заявили, що рішення пов'язане з майбутніми контактами американських переговорників у столиці України Російський диктатор Володимир Путін нібито наказав російським військам протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, обмеження має почати діяти опівночі 6 вересня та триватиме три доби. У Кремлі пояснили таке рішення підготовкою та проведенням у Києві контактів за участю американських переговорників. Інших подробиць Пєсков не навів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заявлена Кремлем триденна пауза стосується лише ударів по Києву, але не Київській області чи інших регіонах України.

«Тобто Путін дає вказівку три доби не бити по Києву, по цивільних. Але не дає вказівок не бити по Київщині та інших регіонах і містах України», – зазначив Коваленко.

Він наголосив, що така позиція, на його думку, вкотре свідчить про небажання Росії завершувати війну.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів по Росії на час перебування там спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Київ очікував, що Москва дзеркально утримається від атак на цей період.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зранку 5 вересня повідомив, що Україна пропонувала Росії припинити не лише повітряні удари, а й бойові дії на фронті на час візитів американських переговорників. За його словами, пропозицію було донесено до Володимира Путіна, однак на той момент відповіді від Москви не було.

Нагадаємо, 5 вересня спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви для проведення переговорів. В аеропорту «Внуково» їх зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. Після переговорів у Росії американські представники мають відвідати Україну.