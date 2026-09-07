Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи

Барделла: Безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат і обіцянки фінансової підтримки країні без будь-яких гарантій

Жордан Барделла заявив, що безумовну підтримку України Францією слід замінити більш діловими відносинами

Голова ультраправої партії «Національний фронт» Жордан Барделла заявив про необхідність замінити беззастережну підтримку України прагматичними відносинами, які передбачають вигоду для Франції. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Політик зазначив, що через високий рівень боргів і дефіцит бюджету Франція повинна отримувати гарантії та віддачу за надану допомогу, орієнтуючись на досвід США, які вимагають натомість доступ до ресурсів.

Барделла запевнив, що Франція не покине Україну навіть у разі перемоги Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах. Проте він пропонує зобов'язати Київ витрачати отримані від європейських країн кошти виключно на закупівлю оборонного обладнання у цих же держав. Оскільки Ле Пен очолює соціологічні опитування, її ймовірний прихід до влади викликає занепокоєння союзників України через її колишні зв'язки з Росією, а позиція Барделли суттєво відрізняється від лінії Еммануеля Макрона та перегукується з підходами Дональда Трампа.

Як відомо, лідерка французького «Національного об'єднання» Марін Ле Пен має намір припинити фінансову та військову допомогу Україні у разі перемоги на президентських виборах. Її потенційний суперник, колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, пообіцяв зробити все, щоб цього не допустити.

Публічна суперечка між політиками розпочалася після заяви віцепрезидента «Національного об'єднання» Луї Аліо. Він повідомив, що Ле Пен хоче «перекрити кран» фінансової та військової допомоги Україні. Філіпп, який балотується у президенти від правоцентристської партії Horizons, заявив, що припинення підтримки України означало б фактичну допомогу Росії.

Нагадаємо, майбутні президентські вибори у Франції викликають занепокоєння серед союзників по НАТО через можливу перемогу Марін Ле Пен. Як писав «Главком», у Альянсі побоюються, що зміна влади в Парижі може поставити під питання подальшу роль Франції як одного з ключових європейських союзників та вплинути на підтримку України.

Особливе занепокоєння викликає позиція Ле Пен щодо Росії та НАТО. Її політична сила раніше виступала проти частини санкцій проти Москви та передачі Україні окремих видів озброєнь.