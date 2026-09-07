Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
Барделла: Безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат і обіцянки фінансової підтримки країні без будь-яких гарантій
фото: AP

Жордан Барделла заявив, що безумовну підтримку України Францією слід замінити більш діловими відносинами

Голова ультраправої партії «Національний фронт» Жордан Барделла заявив про необхідність замінити беззастережну підтримку України прагматичними відносинами, які передбачають вигоду для Франції. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Політик зазначив, що через високий рівень боргів і дефіцит бюджету Франція повинна отримувати гарантії та віддачу за надану допомогу, орієнтуючись на досвід США, які вимагають натомість доступ до ресурсів.

Барделла запевнив, що Франція не покине Україну навіть у разі перемоги Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах. Проте він пропонує зобов'язати Київ витрачати отримані від європейських країн кошти виключно на закупівлю оборонного обладнання у цих же держав. Оскільки Ле Пен очолює соціологічні опитування, її ймовірний прихід до влади викликає занепокоєння союзників України через її колишні зв'язки з Росією, а позиція Барделли суттєво відрізняється від лінії Еммануеля Макрона та перегукується з підходами Дональда Трампа.

Як відомо, лідерка французького «Національного об'єднання» Марін Ле Пен має намір припинити фінансову та військову допомогу Україні у разі перемоги на президентських виборах. Її потенційний суперник, колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, пообіцяв зробити все, щоб цього не допустити. 

Публічна суперечка між політиками розпочалася після заяви віцепрезидента «Національного об'єднання» Луї Аліо. Він повідомив, що Ле Пен хоче «перекрити кран» фінансової та військової допомоги Україні. Філіпп, який балотується у президенти від правоцентристської партії Horizons, заявив, що припинення підтримки України означало б фактичну допомогу Росії.

Нагадаємо, майбутні президентські вибори у Франції викликають занепокоєння серед союзників по НАТО через можливу перемогу Марін Ле Пен. Як писав «Главком», у Альянсі побоюються, що зміна влади в Парижі може поставити під питання подальшу роль Франції як одного з ключових європейських союзників та вплинути на підтримку України.

Особливе занепокоєння викликає позиція Ле Пен щодо Росії та НАТО. Її  політична сила раніше виступала проти частини санкцій проти Москви та передачі Україні окремих видів озброєнь.

Теги: Франція Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санду: Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у нас будуть більші проблеми, ніж сьогодні
Президентка Молдови підтримала транзит українського зерна попри критику фермерів
18 серпня, 03:13
Соболєв закликав до збереження внутрішньої єдності суспільств
Здача ядерної зброї в обмін на НАТО. Нардеп семи скликань розповів про історичний шанс, який прогавила Україна
25 серпня, 03:59
Ощадбанку повернуто незаконно затримані у березні кошти
Угорщина закрила справу проти українських інкасаторів
19 серпня, 16:56
Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Норвегія – один із ключових партнерів України
Україна та Норвегія уклали Drone Deal
24 серпня, 06:15
Обмілілий Дністер у Чернівецькій області
Україна недостатньо підготовлена до посух: екологиня назвала необхідні кроки
30 серпня, 17:03
Фонд держмайна заробив майже 258 млн грн на приватизації
Фонд держмайна продав 43 об'єкти у серпні: скільки отримала держава
1 вересня, 19:29
Штурмовики 23-го полку Р.У.Г. продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп’янщині
Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області
3 вересня, 22:47
Кирило Буданов під час одного з раундів переговорів
Переговори в Абу-Дабі. Буданов розкрив, які сценарії управління Донбасом розглядали сторони
4 вересня, 17:26
Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на фронті
Три дні без вогню? Що насправді відбувається на фронті та чи діє режим тиші
5 вересня, 11:10

Політика

Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
Нардепка Безугла побачила різку зміну емоцій американських перемовників під час візиту до Києва (фото)
Нардепка Безугла побачила різку зміну емоцій американських перемовників під час візиту до Києва (фото)
Reuters: «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт
Reuters: «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт
Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві
Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві
Мирні переговори. Віткофф і Кушнер поставили собі чітку мету
Мирні переговори. Віткофф і Кушнер поставили собі чітку мету
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
112K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
5 вересня, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua