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Фінляндія підготувала пакет підтримки України – Зеленський

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Фінляндія підготувала пакет підтримки України – Зеленський
Зеленський і Стубб обговорили новий пакет підтримки України
фото: president.gov.ua (ілюстративне)

Глава держави назвав пакет «дуже сильним», однак його зміст наразі не розкрив

Фінляндія підготувала новий пакет підтримки України. Президент Володимир Зеленський уже обговорив його з фінським лідером Александром Стуббом та назвав «дуже сильним». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

Під час розмови президенти також обмінялися думками щодо основних питань, які наразі перебувають на порядку денному в Європі. Окремо Зеленський і Стубб зупинилися на дипломатичній ситуації.

«Дякую Александру Стуббу за підтримку та спільну роботу. Обговорили щойно пакет підтримки, який підготувала Фінляндія. Це дуже сильний пакет.

Обмінялися думками про основне, що зараз на порядку денному в Європі. Дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи – з американською командою, з європейськими можливостями та наші двосторонні.

Дякую Фінляндії і тобі, Алексе, за незмінно справедливу позицію», – заявив Зеленський. Президент не уточнив, що саме увійшло до підготовленого Фінляндією пакета підтримки, а також не назвав його обсяг.

Крім того, зі слів Зеленського, під час розмови сторони детально обговорили перспективи дипломатичної роботи з американською командою, можливості європейських партнерів та двосторонню взаємодію України й Фінляндії.

Нагадаємо, раніше Фінляндія оголосила про надання Україні 34-го пакета військової допомоги загальною вартістю близько €290 млн. За вартістю він має стати другим за величиною серед усіх пакетів, які країна надала Україні.

Зазначалося, що новий пакет містить спорядження, якого Україна терміново потребувала. Водночас детальний перелік допомоги фінська сторона не розголошувала.

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Теги: Фінляндія Володимир Зеленський гуманітарна допомога

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