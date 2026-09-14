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У Києві через провал платформи закрито станцію швидкісного трамвая «Івана Дзюби»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві через провал платформи закрито станцію швидкісного трамвая «Івана Дзюби»
У Києві на станції швидкісного трамвая «Івана Дзюби» пошкоджено платформу: пасажирів не висаджують
фото: соцмережі

Наразі пасажири не можуть скористатися станцією для посадки чи висадки

У Києві на станції швидкісного трамвая «Івана Дзюби» тимчасово припинили посадку та висадку пасажирів. Причина – пошкодження платформи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

На фото видно значне руйнування покриття та провал під частиною пішохідної зони біля колій.

Наразі пасажири не можуть скористатися станцією для посадки чи висадки. 

«Про відновлення роботи станції повідомимо додатково», - повідомили у КМДА.

Пасажирам радять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздки.

Нагадаємо, з 10 вересня у Києві та області змінено правила безпеки під час повітряних тривог і комендантської години. Частину чинних обмежень послаблено, водночас запроваджені нові вимоги щодо роботи громадського транспорту, метро, мостів т а проведення масових заходів.

Теги: Київ громадський транспорт столиця

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