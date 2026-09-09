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У Києві чоловік влаштував стрілянину з балкона через конфлікт із сусідом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чоловік влаштував стрілянину з балкона через конфлікт із сусідом
Карабін, вилучений у порушника
фото: Національна поліція України

Зброя була зареєстрована, а чоловік мав відповідний дозвіл на її зберігання

У Києві правоохоронці повідомили про підозру жителю Шевченківського району. За матеріалами справи, чоловік напідпитку відкрив стрілянину з вікна. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком»

Зазначається, що інцидент стався ввечері у дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців. Слідство встановило, що 41-річний киянин був напідпитку і посварився із сусідом. 

Опісля він взяв стрілецьку зброю, вийшов на балкон та вистрілив у напрямку припаркованого Audi Q8, який належав потерпілому. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у киянина карабін, повідомили у відомстві.

Затриманому загрожує до п'яти років обмеження волі
Затриманому загрожує до п'яти років обмеження волі
фото: Національна поліція України

У поліції також поінформували, що зброя була зареєстрована, а чоловік мав відповідний дозвіл на її зберігання. Внаслідок стрілянини травмованих не було.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Максимальна санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва 20-річний молодик влаштував стрілянину із сигнального пристрою, аби вразити нових знайомих. Тепер за хуліганську витівку біля житлових будинків йому загрожує до п’яти років обмеження волі. 

Теги: Київ кримінал зброя

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