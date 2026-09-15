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Фінляндія підготувала для України один із найбільших пакетів допомоги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Фінляндія підготувала для України один із найбільших пакетів допомоги
Фінляндія оголосила 34-й пакет допомоги для України
фото: defmin.fi

Вартість військової допомоги сягнула €290 млн, однак її детальний склад у Гельсінкі вирішили не розкривати

Фінляндія надасть Україні 34-й пакет військової допомоги загальною вартістю близько €290 млн. За вартістю він стане другим за величиною серед усіх пакетів, які країна надала Україні. Про це повідомиляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Зазначається, що новий пакет містить спорядження, якого Україна терміново потребувала. Водночас детальний перелік допомоги фінська сторона не розголошує.

«Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії Росії. Протягом усієї війни ми надавали Україні матеріальну допомогу відповідно до її потреб», – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

За словами міністра, крім передачі оборонних матеріалів із власних запасів, Фінляндія закуповувала для України продукцію своєї оборонної промисловості. Частина такої продукції увійшла й до нового пакета військової допомоги.

«Таким чином, підтримка України з боку Фінляндії також сприятиме зміцненню потенціалу нашої власної оборонної промисловості», – зауважив Хяккянен.

Загальна вартість оборонного спорядження, яке Фінляндія надала Україні, сягнула €3,6 млрд. У Міністерстві оборони Фінляндії наголосили, що детальніша інформація щодо змісту допомоги, способу її доставки або графіка передачі не надаватиметься з оперативних міркувань.

Під час ухвалення рішення про надання нового пакета допомоги було враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил Фінляндії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Росія прагне відновити щонайменше ті сфери впливу, які мала за часів Радянського Союзу, а її імперські амбіції виходять за межі України.

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Теги: Фінляндія військова допомога Україна

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