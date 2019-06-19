Зеленський хоче, щоб усі винні у загибелі пасажирів MH17 були покарані



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Президент Зеленський сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ вже оголосила підозру

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що усі винні у загибелі пасажирів рейсу MH17 на Донбасі будуть покарані.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації президента України у Twitter, де зазначається, що «Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо MH17».

«Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.