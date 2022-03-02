Зеленський обговорив із мерами та головами ОДА організацію «зелених коридорів»

Зеленський провів селекторну нараду з керівниками місцевих влад щодо поточної безпекової ситуації в країні

Окрему увагу було приділено комплектуванню Сил територіальної оборони та їх координації з місцевою владою й правоохоронцями

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з мерами міст, головами обласних державних адміністрацій та керівниками військових адміністрацій. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в країні, підготовку міст до оборони та її перебіг, зведення укріплень, КПП, забезпечення технікою та зброєю тощо.

Окрему увагу було приділено комплектуванню Сил територіальної оборони та їх координації з місцевою владою й правоохоронцями.

У контексті гуманітарної ситуації керівники місцевих влад поінформували Главу держави про кількість жертв серед цивільного населення, шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну. Було визначено найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію «зелених коридорів», де це потрібно.

За підсумками наради президент дав відповідні доручення.

Зеленський також отримав інформацію щодо необхідних кадрових рішень.

Нагадаємо, армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби.

Як відомо, за сім днів путінського вторгнення загинули сотні мирних українців.

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