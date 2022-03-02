«Не треба сюди їхати!»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)
Триває сьома доба повномаштабного вторгнення Росії
Російські військові починают швидко розумнішати, коли потрапляють в полон.
На відео допиту він заявляє, що українці хороші люди.
Головні його думки, це те що російським солдатам не треба їхати в Україну.
Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.
Як повідомляв «Главком», у Міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.