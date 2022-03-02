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    «Не треба сюди їхати!»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)

    Краще б росіяни думали головою до того, як вторглися до нашої держави - «Не треба сюди їхати!»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)
    Краще б росіяни думали головою до того, як вторглися до нашої держави
    скріншот з відео

    Триває сьома доба повномаштабного вторгнення Росії

    Російські військові починают швидко розумнішати, коли потрапляють в полон.

    На відео допиту він заявляє, що українці хороші люди.

    Головні його думки, це те що російським солдатам не треба їхати в Україну.

    інструкція для окупантів

    інструкція для окупантів

    Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

    Як повідомляв «Главком», у Міністерстві внутрішніх справ України заговорили про початок геноцидної кампанії з боку Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українському ТБ.

    Теги: Росія війна полон українці військові
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    «Не треба сюди їхати!»: полонений окупант звернувся до росіян (відео)