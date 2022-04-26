Зеленський відвідав у лікарні дітей-сиріт із Маріуполя. Прийшов із гостинцями (фото, відео)

Володимир Зеленський поспілкувався з Іллею Матвієнком, якому цього дня виповнилося 10 років

Володимир Зеленський поспілкувався з Іллею Матвієнком, якому цього дня виповнилося 10 років

Російські окупанти вивезли дітей з міста, але їх вдалося повернути й передати під опіку родичам

Президент Володимир Зеленський побував у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Він відвідав двох дітей-сиріт із Маріуполя, яких російські окупанти вивезли з міста, але їх вдалося повернути й передати під опіку родичам. Про це інформує Офіс президента.

У лікарні Володимир Зеленський поспілкувався з Іллею Матвієнком, якому цього дня виповнилося 10 років, та його бабусею. Мати хлопчика загинула під час бомбардування Маріуполя російською армією.

Також президент завітав до 12-річної Кіри Обедінської. Її батько Євген Обедінський, неодноразовий чемпіон України з водного поло та колишній капітан національної збірної, загинув у Маріуполі. Мати давно померла. Її дідусь, заслужений тренер України з водного поло Олександр Обедінський після початку російського вторгнення тимчасово мешкає в Чернівцях, а наразі перебуває з онучкою в лікарні.

Володимир Зеленський подарував дітям iPad.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко заявив, що кількість вивезених на підконтрольну окупантами територію жителів Донецької області складає уже кількадесят тисяч.

Нагадаємо, що однією із неповнолітніх, вивезених у ОРДЛО з Маріуполя без дорослих, є 12-річна донька чемпіона України з водного поло Євгена Обедінського Кіра.

Батько Кіри, відомий український ватерполіст, колишній капітан збірної України, загинув у Маріуполі 17 березня.

Додамо, що ще 25 березня у своєму зверненні до Європейської ради президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти під час війни викрали понад дві тисячі українських дітей.