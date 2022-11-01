Фарс із зерновою угодою: Центр стратегічних комунікацій описав істерику Путіна

Ердоган вказав Путіну на його місце у зерновій угоді

Зернова угода працює, незважаючи на севастопольську істерику російського диктатор Володимира Путіна. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму дайджесті.

Росія після атаки дронів на Севастопольську бухту спочатку офіційно повідомила про свій вихід, а вже 31 жовтня про «призупинку» у так званій зерновій угоді. Вустами офіційного представника Кремля Пєскова Москва попередила, що «зернова угода навряд чи може бути реалізована без РФ, бо перестала бути гарантованою і набуває набагато ризикованішого характеру».

Насправді, того ж дня з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 12 суден з 354,5 тисячами тон агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Крім того, за пропозицією Спільного Координаційного Центру, яку прийняла Україна, представники ООН та Туреччини запропонували 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден.

«Представників Росії, як повідомляє мінінфраструктури, про це просто «було поінформовано». І в цьому формулюванні є дуже великий і вбивчий для Москви сенс», – зазначають в Центрі страткомунікацій.

Як з’ясувалось, і без РФ зернова угода працює. І це важливий, поки що іміджевий, удар по Росії. Воля президента Туреччини Ердогана виявилась сильнішою за істеричний шантаж Путіна, який вважав, що у цьому світі нічого без нього не вирішується. Проблему протягом лише однієї доби вирішили геніально: новий дипломатичний підхід до Путіна втілився у питанні в його ж стилі «А то що?». Можливість повернутися до угоди в Росії зберігається. Але вже із коригованими умовами з боку інших її сторін. Терпіти московські витребеньки вже не хочуть ані Анкара, ані ООН, ані країни Африки, за які Путін так «піклується». Тепер у Путіна для того, щоб зберегти лице, є вибір із трьох «поганих» варіантів: а) знищувати зерновози; б) давати їм безперешкодний шлях; в) спробувати повністю знищити українські порти, щоб зерновозам не було куди йти.

Як відомо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Нагадаємо, ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня.

Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на тлі так званих атак безпілотників на Чорноморський флот РФ країна-терористка Росія «буде вимушена вживати власні заходи задля огляду суден», що йдуть через Чорне море.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України.