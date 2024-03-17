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Жителі «ЛНР» відсвяткували Масляну, спаливши Байдена і Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жителі «ЛНР» відсвяткували Масляну, спаливши Байдена і Зеленського
Спалення Байдена та Зеленського відбулося на фоні плакату із закликом прийти на вибори президента РФ
фото: скріншот із відео

У станиці Луганській влаштували шоу із опудалами лідерів США та України

Своєрідно відсвяткували Масляну у так званій Луганській Народній Республіці. У станиці Луганській спалили лідера України та президента США, наліпивши на опудала їхні фотографії замість облич.

Спалення Байдена та Зеленського відбулося на фоні плакату із закликом прийти на вибори президента РФ.

Нагадаємо, росіяни під час так званих виборів президента псують бюлетені та влаштовують різноманітні диверсії на дільницях.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.

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Теги: вибори Міноборони путін Міноборони РФ прессекретар диктатор Дмитро Пєсков росіяни

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