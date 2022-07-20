У Києві п'яний фанат «русского міра» влаштував ДТП (фото)

Під час оформлення протоколу затриманий активно проявляв підтримку окупаційних дій ворога

У столиці патрульні поліцейські затримали нетверезого прихильника «русского міра», який скоїв дорожньо-транспортну пригоду і поїхав з місця аварії. Під час затримання чоловік погрожував патрульним росіянами, які прийдуть і «наведуть лад». Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Учора на проспекті Леся Курбаса охоронці порядку стали очевидцями автопригоди. Автомобіль Dacia здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes та поїхав з місця події. Зупинивши втікача, інспектори одразу помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. На вимогу поліцейських пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився», – йдеться в повідомленні.

За допомогою інформаційних баз патрульні дізналися, що громадянин уже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й судом був позбавлений права керування.

На 45-річного кермувальника склали протоколи за ч. 3 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння), за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) КУпАП.

«Під час оформлення адмінматеріалів затриманий активно проявляв підтримку окупаційних дій ворога та стверджував, що після захоплення всієї території України московити наведуть лад. Тож патрульні останнього доставили до Святошинського управління поліції та передали співробітникам СБУ для перевірки», – розповіли у поліції.

Нагадаємо, у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста. Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

Також 11 липня на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці, сталась ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули.