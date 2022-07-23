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  4. Росіянка у В'єтнамі напала на місцевих, бо ті «не люблять Путіна» (відео 18+)
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    Соціум

    Росіянка у В'єтнамі напала на місцевих, бо ті «не люблять Путіна» (відео 18+)

    Скажена росіянка заявила, що громадяни В'єтнаму зрадили Росію - Росіянка у В'єтнамі напала на місцевих, бо ті «не люблять Путіна» (відео 18+)
    Скажена росіянка заявила, що громадяни В'єтнаму зрадили Росію
    фото: скріншот

    П’яна путінофілка назвала громадян В’єтнаму «зрадниками моєї батьківщини»

    У В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони «пішли проти Путіна». Відеозапис з’явився у соцмережах та месенджерах.

    Інцидент стався у в'єтнамському місті Дананг, який одним із найпопулярніших світових курортів у цій країні.

    Росіянка, яка імовірно була під дією алкоголю, ображала в’єтнамців, кричала, що вони «пішли проти Путіна», не люблять російського лідера, і навіть назвала громадян В’єтнаму «зрадниками Росії».

    Також жінка назвала опонентів «фашистами» і погрожувала державі В’єтнам в цілому.

    Нагадаємо, що у травні росіянин убив сестру за відмову брати участь у пропагандистській акції.

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    Теги: росія В'єтнам путін #stoprussia
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    Росіянка у В'єтнамі напала на місцевих, бо ті «не люблять Путіна» (відео 18+)