Забула українську та втратила ідентичність. Відома журналістка розкритикувала Спартц

Емоції Спартц щодо України не дали їй бути переконливою в інтерв'ю і говорити виважено й по суті

Поведінка Вікторії Спартц під час інтерв’ю українським журналістам свідчить про її «непрості емоції» щодо країни походження

Представниця Конгресу США Вікторія Спартц досить різко висловлюється про Україну та забула українську мову, попри те, що прожила у нашій країні 22 роки. Це може свідчити про бажання конгресменки «відсікти власну ідентичність». Таку думку висловила журналістка і телеведуча Мирослава Барчук на своїй сторінці у Facebook.

«Цікаві враження від інтерв’ю конгресвумен Вікторії Спартц. Отже, людина прожила в Україні 22 роки, але не здатна зв’язано говорити ні українською, ні суржиком. Побачила вже кілька постів про те, що це виглядає як постколоніальна спроба приховати походження. Мене теж здивувало, наскільки людина може витіснити власну ідентичність. Не просто асимілюватись, а саме відсікти ідентичність. Це відчувалось не лише у втраченій мові («я не говорила українською 40 років»), але і в численних протиставленнях «ваша країна – моя країна», «це не моя країна» (розумію, що це виправдано для американського політика, але не 6-7 разів за півгодинне інтерв’ю)», – зауважила Барчук.

Журналістка також побачила у поведінці Спартц зверхність, наставництво та агресію щодо її колишньої батьківщини.

«І було ще дещо. Зверхність, наставництво, агресія, характерні для частини емігрантів у першому поколінні (зустрічала таке не раз). Uneasy feelings щодо колишньої батьківщини, яка, можливо, колись давно розчарувала, зневірила чи недоколисала. Так чи інакше ось ця радикальна відмова від ідентичності і непрості емоції щодо країни походження, відчувались у її інтерв’ю. Мені навіть здалося в якийсь момент, що саме ці емоції не дали їй бути переконливою і говорити виважено й по суті. Настільки аргументовано, наприклад, щодо Єрмака/Татарова, як мені хотілося б від неї почути», – йдеться у дописі.

Водночас Барчук наголосила: те, що Спартц вийшла на інтерв’ю погано підготованою, зовсім не означає, що її претензії щодо саботажу призначення незалежного антикорупційного прокурора, непрацездатності САП та НАБУ не мають підстав. Вона закликала владу розбити аргументи Спартц рішучими діями.

«І це, звісно, не означає, що наше МЗС і Банкова повинні реагувати на них настільки непрофесійно й інфантильно, як вони це роблять останніми днями. Щодо того, що вона «монстр», який заробляє електоральні бали, підставляючи свою рідну країну. Чекаю, коли влада розіб'є хоча б частину її аргументів.

Ударте по ній призначенням обраного керівника САП, наприклад. Назвіть і покажіть, що ті зрадники, хто запевняв українське керівництво, що Росія не нападе всупереч оцінкам західної розвідки, – відсторонені і покарані. Назвіть їх. Мені здається, це потрібно не лише для того, щоб зберегти стосунки і двопартійну підтримку в США, але й для громадянського суспільства всередині України», – написала Барчук.

Нагадаємо, раніше представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення конгресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.