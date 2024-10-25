Жовтень стане одним із найсмертельніших місяців для солдатів РФ – розвідка Естонії

Ворог продовжує просуватися по всій лінії фронту завдяки масованим обстрілам і «м’ясним штурмам»

Жовтень 2024 року стане для Російської Федерації місяцем з одним із найбільших рівнів військових втрат в ході війни проти України. Про це заявив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн, повідомляє ERR.

Розвідник зазначив, що російські окупаційні війська продовжують просуватися по всій лінії фронту, це стало можливим завдяки масованим обстрілам і так званим «м’ясним штурмам».

«Втрати Росії досить високі. І цей місяць, схоже, є одним з найбільших за рівнем втрат для Росії. За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить близько 40 тис. військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими», – сказав він.

За словами Кессельманна, основний фокус російських атак зосереджений навколо населених пунктів Зелене та Курахове на Покровському напрямку Донецької області. Представник розвідки розповів, що останнім часом російська тактика полягає у тому, щоб не заходити у населені пункти, оскільки це вимагає більш складної підготовки.

«Тому вони беруть в облогу населені пункти непрямим вогнем. Після того, як населений пункт оточений, вони його просто знищують. Дуже цинічна і огидна річ», – додав Кессельманн.

Російські підрозділи також просунулися вперед у районі Часового Яру. Також спостерігається просування на Лиманському напрямку У Курській області за минулий тиждень на територіях, зайнятих українськими військами, суттєвих змін не відбулося. Збройні сили України продовжують проводити маневри і влаштовувати засідки проти російських підрозділів.

Нагадаємо, українські Збройні сили в Курській області змогли добитись успіхів та просунутись біля Коренево.

До слова, російські війська збільшують інтенсивність ударів по Харківській області, використовуючи переважно керовані авіабомби. З початку року зафіксовано понад 3,7 тис. обстрілів КАБами, у 2023 році таких було трохи більш як 100. Більшість уражених цілей – енергетична та цивільна інфраструктура.