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Росія у 350 разів збільшила обстріли Харківщини КАБами у порівнянні з минулим роком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія у 350 разів збільшила обстріли Харківщини КАБами у порівнянні з минулим роком
Російські війська 2 липня скинули дві авіабомби на промзони в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова
фото: Reuters

З початку року зафіксовано понад 3,7 тис. обстрілів КАБами

Російські війська збільшують інтенсивність ударів по Харківській області, використовуючи переважно керовані авіабомби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«З початку року зафіксовано понад 3,7 тис. обстрілів КАБами, у 2023 році таких було трохи більш як 100. Більшість уражених цілей – енергетична та цивільна інфраструктура», – зазначив він.

Очільник МВС повідомив, що обговорив із керівництвом Харківської ОВА, міськради та підрозділів системи МВС підготовку до зимового сезону та роботу служб під час імовірних блекаутів.

«Багато вже зроблено місцевою владою та підрозділами системи МВС з урахуванням тогорічного досвіду. Зокрема, ДСНС спільно з ОВА встановили понад 20 мобільних газових котелень, забезпечивши альтернативним джерелом тепла мешканців багатоповерхівок», – зазначив міністр внутрішніх справ.

Клименко також погодив плани посиленого патрулювання поліції та нацгвардійців, збільшення кількості груп реагування ДСНС. За словами міністра, сформовано додаткові резерви особового складу та техніки, які в разі потреби залучатимуться з інших регіонів.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти скинули авіабомбу на ринок в Куп'янську. За даними поліцейських, авіабомба влучила біля магазину на ринку. Місцеві мешканці отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. 

Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, пошкоджено 12 торгівельних кіосків, дитсадок, житлові будинки, адміністративна будівля.

Як повідомлялося, увечері 22 жовтня окупанти атакували Харків КАБами. Зафіксовано влучання у Київському та Холодногірському районах міста.

До слова, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія модифікувала авіабомби ФАБ-500. Вони дістають до будь-якої точки Харкова.

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Теги: зброя обстріл росія окупанти Харківщина Ігор Клименко

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