Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова

В результаті обстрілу сталося два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів Харкова. Фото ілюстративне

Терехов зазначив, що пожежі внаслідок атаки окупантів немає

Російські окупанти сьогодні, 4 жовтня, увечері атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Є влучання по одному з центральних районів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

«За попередньою інформацією, два прильоти у лісосмугу одного з центральних районів міста», – написав Терехов.

Він зазначив, що пожежі внаслідок атаки окупантів немає. При цьому інформація про постраждалих станом на зараз не надходила.

Ворог регулярно завдає ударів по Харкову, руйнуючи житлові будинки та інфраструктуру міста. Так, унаслідок ворожих авіаційних ударів по Харкову та Золочеву, завданих ворогом пізно ввечері 2 жовтня, постраждали вже 13 людей, серед них – одна дитина. За даними слідства, 2 жовтня у період з 22:40 до 23:00 ворог з населеного пункту Сроїтель Білгородської області РФ із застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Харкову та селу Золочів Богодухівського району.

Авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі міста. Сталася пожежа.

3 жовтня, вранці російські окупанти завдали удару по передмістю Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії високовольтних передач.