Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву

Раніше повідомлялося, що на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні

Ківісельг переконаний, що можливе відправлення Північною Кореєю військ не принесе якихось суттєвих змін на полі бою

Естонська розвідка вважає, що участь північнокорейських солдатів у війні проти України не змінить ситуацію на фронті. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

«У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 тис. солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 тис. осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях», – сказав він.

Ківісельг переконаний, що можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3 тис. осіб або 10 тис. осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях.

Як зазначив глава розвідцентру Сил оборони Естонії, надання військової допомоги Росії дає керівництву Північної Кореї та Ірану можливості використовувати її у своїх інтересах.

«Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі і яку ці країни зможуть використати в майбутньому. Також військовослужбовці, які беруть участь у боях на території України або Російської Федерації, отримають військовий досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні», – додав він.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує 10 тис. північнокорейський військових для війни в Україні. Йдеться не лише про піхоту, а й про інші роди військ. За словами Зеленського, офіцери Північної Кореї вже перебувають на окупованих територіях України. Вони тренуються та тренують російських солдатів.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни»

Раніше радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю.