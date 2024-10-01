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Іран запустив по Ізраїлю понад 500 ракет: наслідки (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Іран запустив по Ізраїлю понад 500 ракет: наслідки (фото, відео)
1 жовтня Іран випустив понад 400 ракет в бік Ізраїлю
фото: скріншот з відео

КВІР заявив, що напад на Ізраїль є відповіддю на вбивство ватажка «Хезболли»

Увечері 1 жовтня Іран запустив понад 500 ракет по Ізраїлю. В результаті чого поранено двох людей. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зокрема, у Тель-Авіві повідомлялося про численні падіння осколків та ракет. Користувачі соцмереж публікують фото та відео з місць падіння іранських ракет.

Також іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що напад є відповіддю на вбивство ватажка «Хезболли» Хасана Насралли, і якщо Ізраїль відповість, він «зазнає сильного удару».

Іран запустив по Ізраїлю понад 500 ракет: наслідки (фото, відео) фото 1

Місцеві видання зауважують, що влучання були зафіксовані в Тель-Авіві, а також у Дімоні, Набатімі, Горі, Ход-Хашароні, Беер-Шеві та Рішон-Леціоні.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня Іран запустив зі своєї території понад 400 ракет в бік Ізраїлю. Згодом у Тель-Авіві пролунали вибуху.

До того ж напередодні повідомлялося, що Іран готовий здійснити атаку на Ізраїль найближчими годинами. Однак Ізраїль був поінформований про підготовку до атаки урядом США.

До слова, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення

Теги: Ізраїль Іран війна ракета

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