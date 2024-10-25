Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 25 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 975-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1630 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 25 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 25 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,
  • танків ‒ 9097 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19753 (+34) од,
  • РСЗВ – 1238 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 982 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3535 (+22)
Втрати ворога у війні станом на 25 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 25 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 жовтня:

  • У  Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
  • До Азовського моря – 14 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 25 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 25 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 975-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб корабель втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Чорноморський регіон вже вступив в стадію трансформації. Стара договірна база працює лише частково – з п'яти ключових договорів нормально функціонує один, частково – ще два»
За п'ять хвилин по завершенню війни: Росія, Туреччина чи «Берлінський мур» в Чорному морі?
16 жовтня, 09:16
«Ми зараз у значно гіршому становищі, ніж хотілося б. Але у кращому, ніж прогнозувалося навесні»
Жовтень та початок листопада – архіважливий період для України. Що на нас чекає
5 жовтня, 09:01
Ворог атакує на багатьох ділянках фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року
28 вересня, 00:00
Росіяни продовжують тиснути на позиції ЗСУ на різних напрямках
Карта бойових дій в Україні станом на 01 жовтня 2024 року
1 жовтня, 00:30
КНДР, ймовірно, будує нову субмарину
Розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР будує ядерну субмарину
10 жовтня, 22:30
На Харківському напрямку ЗСУ ліквідували російський гвинтокрил Мі-8
На Харківському напрямку ЗСУ знищили російський Мі-8
11 жовтня, 13:56
Шмигаль розповів про екологічні збитки під час війни
Шмигаль повідомив суму збитків для української екосистеми внаслідок війни
20 жовтня, 00:16
Карта боїв 24 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2024 року
Вчора, 00:00
На ЗАЕС відключилась електроенергія
ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ
Сьогодні, 01:35

Події в Україні

Втрати ворога станом на 25 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Україна мала успіх на Курщині, а окупанти постійно штурмують на Донбасі – звіт ISW
Україна мала успіх на Курщині, а окупанти постійно штурмують на Донбасі – звіт ISW
Пролежав в землі більше двох місяців: на Львівщині знешкодили «Кинджал»
Пролежав в землі більше двох місяців: на Львівщині знешкодили «Кинджал»
ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ
ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
54K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
49K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
16K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
12K
Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua