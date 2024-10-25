Втрати ворога станом на 25 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1630 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 25 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 25 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 25 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,
- танків ‒ 9097 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,
- артилерійських систем – 19753 (+34) од,
- РСЗВ – 1238 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 982 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3535 (+22)
Активність флоту окупантів станом на 25 жовтня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- До Азовського моря – 14 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 975-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0