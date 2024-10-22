Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ

Офіційнмй представник Пхеньяна вперше прокоментував звинувачення у відправленні військ КНДР до РФ

Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками». Про це повідомляє Yonhap.

«Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР та підірвати законні й дружні відносини та співпрацю між двома суверенними країнами», – заявив дипломат постійного представництва КНДР в ООН, ім’я якого не називається, під час засідання Першого комітету Генасамблеї Організації з питань роззброєння та міжнародної безпеки.

Це перший публічний коментар офіційного представника Пхеньяна після того, як минулого тижня розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що КНДР вирішила надіслати близько 12 тисяч військових на війну Росії в Україні і вже направила 1,5 тис. солдатів до Владивостока для адаптаційної підготовки.

Водночас державні рупори Пхеньяна зберігають мовчання стосовно повідомлень Києва і Сеула про розгортання північнокорейських підрозділів для підтримки російської агресивної війни проти України.

Кремль також відмовляється підтверджувати повідомлення про залучення військових із КНДР до війни й натомість цитує коментарі американської сторони про відсутність у США переконливих доказів підготовки військового персоналу КНДР до участі у війні на боці Росії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів».

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Також, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну.