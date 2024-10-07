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Під час удару росіян по цивільному судну в Одесі загинув чоловік

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Під час удару росіян по цивільному судну в Одесі загинув чоловік
РФ вдарила по Одесі балістикою
Фото: Суспільне Одеса

Росіяни вдарили балістикою по Одесі та підбили цивільний корабель

Російські окупанти обстріляли в Одесі цивільне судно під прапором Палау. Під час атаки загинув 60-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок удару по портовій інфраструктурі загинув 60-річний українець, який працював у приватній компанії з обробки вантажів.

Постраждали також п'ятеро іноземців. Четверо з них отримали поранення середнього ступеня важкості, один – легкі травми. Усі постраждалі зараз отримують необхідну медичну допомогу. Кіпер додав, що правоохоронці фіксують наслідки цього чергового злочину з боку Росії.

«Російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини», – заявив Кіпер.

Атаки РФ по Одесі

У жовтні 2024 року російські війська посилили атаки на Одесу, спрямовуючи удари як по інфраструктурі міста, так і по портах. Одна з найбільших атак сталася в ніч на 6 жовтня, коли російські балістичні ракети поцілили в цивільне судно OPTIMA під прапором Палау, що стояло в порту.

Росіяни також обстрілювали місто дронами та ракетами. За інформацією, удари були спрямовані на портову інфраструктуру, внаслідок чого були пошкоджені об'єкти, що мають значення для експорту українського зерна​.

Крім цього, 7 жовтня російські сили продовжили атаки на Одеську область, влучаючи по житлових будівлях і комерційній інфраструктурі. Такі удари спрямовані на ослаблення економіки України та спроби перешкодити судноплавству в Чорному морі​.

Нагадаємо, ворог постійно обстрілює Одесу та область із різного озброєння, часто використовує балістичні ракети та дрони.

Раніше стало відомо, що у Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка. 

До слова, у Старокостянтинові Хмельницької області з самого ранку, 7 жовтня, пролунали вибухи. На місто летіли ракети.

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Теги: окупанти Одеса військові чоловік озброєння ворог поранення балістичні ракети

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