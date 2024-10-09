Росія «затягне пояси» на українських ТОТ, щоб війна тривала довго – ЦПД

Росія планує продовжувати війну в Україні

РФ не збирається відмовлятися від продовження військової агресії проти України ще тривалий час, попри негативний ефект для економіки. Для фінансування війни Кремль починає готувати регіони до «затягування поясів». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Експерти вказали на те, що, незважаючи на зменшення бюджетних витрат на регіони Росії з початку року, Кремль лише тепер починає визнавати, що громадяни мають «пожертвувати певними інтересами» через тривалу війну з Україною.

Не так давно спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала губернаторів до економії, враховуючи рішення Володимира Путіна виділити третину державного бюджету на продовження війни.

За словами російської чиновниці, керівники регіонів повинні зосередитися на економії та відмовитися від великих інфраструктурних проєктів. Це пов'язано з тим, що у проекті бюджету на 2025 рік передбачено скорочення фінансової підтримки регіонів на 10%, після того як минулого року ця підтримка була зменшена на 9%.

«Урізаються і дотації проблемним» регіонам РФ, які протягом всього часу правління Путіна служили для Кремля способом купити «лояльність місцевої еліти», – йдеться в публікації Центру.

Експерти резюмують, що влада РФ своїми закликами «затягнути пояси» дає зрозуміти лідерам регіонів, що поставленого ними за ці роки «гарматного м'яса» на війну уже недостатньо.

«Ресурси, за які могли б будуватися дороги, школи та лікарні, Москва також пустить на війну», – додають у Центрі.

Нагадаємо, російський диктатор Путін підписав закон про бюджет Росії на 2024-2026 роки. Наступного року майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

До слова, у 2025 році уряд Російської Федерації планує значно збільшити витрати на оборонні потреби. За попередніми даними, витрати на армію та інші військові структури зростуть на тлі геополітичної напруги та продовження участі у військових конфліктах.

Росія витрачає на війну втричі більше, ніж Україна? Розвінчуємо міф.