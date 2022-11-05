Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін

Терорист Гіркін вербує людей в російську армію

Ексватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін, який збирався на війну, насправді не воює в Україні в лавах військ РФ. Він може займатися навчанням і вербуванням російських солдатів. Таку заяву зробив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у коментарі голландському телеканалу NPO1.

За його словами, команда Bellingcat багато років вивчала матеріали про підозрюваних у катастрофі MH17, зокрема, Гіркіна.

«Що стосується місцезнаходження Гіркіна: він не воює на фронті в Україні, а працює в російській армії. Він навчає і вербує добровольців на війну», – наголосив журналіст.

Раніше у жовтні Гіркін зник із соцмереж, які до того активно вів, критикуючи російське військове керівництво за провали у війні.

Згодом сам терорист натякнув, що перебуває в Україні.

Після такої новини українські активісти й військові пообіцяли нагороду за затримання Гіркіна.

Як відомо, Гіркін-Стрєлков у 2014 році був одним із тих, хто починав війну на Донбасі. Також він один із обвинувачених у міжнародній справі про збиття Росією малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014-го.