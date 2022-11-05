Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін

Юрій Лящук
glavcom.ua
Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін
Гіркін перебуває за межами України
фото з відкритих джерел

Терорист Гіркін вербує людей в російську армію

Ексватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін, який збирався на війну, насправді не воює в Україні в лавах військ РФ. Він може займатися навчанням і вербуванням російських солдатів. Таку заяву зробив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у коментарі голландському телеканалу NPO1.

За його словами, команда Bellingcat багато років вивчала матеріали про підозрюваних у катастрофі MH17, зокрема, Гіркіна.

«Що стосується місцезнаходження Гіркіна: він не воює на фронті в Україні, а працює в російській армії. Він навчає і вербує добровольців на війну», – наголосив журналіст.

Раніше у жовтні Гіркін зник із соцмереж, які до того активно вів, критикуючи російське військове керівництво за провали у війні.

Згодом сам терорист натякнув, що перебуває в Україні.

Після такої новини українські активісти й військові пообіцяли нагороду за затримання Гіркіна.

Як відомо, Гіркін-Стрєлков у 2014 році був одним із тих, хто починав війну на Донбасі. Також він один із обвинувачених у міжнародній справі про збиття Росією малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014-го.

Читайте також: «Журналісти особливого призначення». Хто такі російські Z-воєнкори
Теги: Україна росія Ігор Гіркін війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гіркін більше потрібен для Гааги, ніж нам» 
Глава розвідників пояснив, чому Гіркін «коштує» так дорого
18 жовтня, 20:04
Гіркін повідомив, що четвертий день служить у російській армії
Гіркін знайшовся: терорист натякнув, що перебуває в Україні
18 жовтня, 22:13
Загинути у Гіркіна більше шансів, ніж потрапити у полон
Арестович передбачив долю терориста Гіркіна в Україні
19 жовтня, 21:27

Події в Україні

Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін
Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін
Рашисти атакували Вінницьку область безпілотниками Shahed-136
Рашисти атакували Вінницьку область безпілотниками Shahed-136
У Нікополі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога
У Нікополі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога
Віталій Кім показав, як українська ППО відстрілює іранські «Шахеди» (відео)
Віталій Кім показав, як українська ППО відстрілює іранські «Шахеди» (відео)
Потужні удари ЗСУ та ще більше допомоги від США. П'ять важливих новин 4 листопада
Потужні удари ЗСУ та ще більше допомоги від США. П'ять важливих новин 4 листопада
На полігонах Білорусі побільшало наметів рашистів: супутникові знімки
На полігонах Білорусі побільшало наметів рашистів: супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
355K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
191K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
150K
Путін посміявся над українськими біженцями в Європі
84K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
70K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
55K
Українці мають годувати черешнею та оспівувати рашистів. Симоньян про «денацифікацію» Путіна

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Вчора, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Вчора, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту