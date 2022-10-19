Арестович передбачив долю терориста Гіркіна в Україні

Цілком імовірно, що Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) вб'ють в Україні самі росіяни

Російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який нібито пішов в один з батальйонів РФ і збирається відправитися на війну в Україну, можуть вбити свої ж. Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Він упевнений, що навряд чи Гіркін потрапить у полон в Україні. «Я не думаю, що він принесе нам таке задоволення, швидше за все, застрелиться. Можна як завгодно до нього ставитися, але я*ця у нього є... Загинути у нього більше шансів, ніж потрапити у полон, – допустив Арестович. – І Гіркін трохи розуміє у військову справу, тому у потрібний момент він зуміє «пропетляти» і навіть вийти, як вийшли багато з-під Ізюму і Лиману».

«У нього інша небезпека. Набагато більш імовірно, що його «грохнуть» свої ж. У чому проблема відомих персон, які перебувають на лінії фронту? Тебе там набагато легше вбити, ніж у Москві. Скажуть, стався обстріл... така біда, а тіло згоріло. Тому він такий дядько ризиковий», – додав радник ОПУ. Арестович не вважає, що плани Гіркіна потрапити на війну в Україну – це його особистий піар або піар РФ.

Де саме він перебуває, Гіркін не написав, бо Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 тис. за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Крім того, за полоненого Гіркіна, була обіцяна нагорода від українських волонтерів.

Наразі розвідці відомо одне з його місцезнаходжень, він вже прибув на територію окупованої України.

«Усього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з’явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво», – сказав глава розвідників.

Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Інформацію передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.