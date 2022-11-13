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Окупанти вкрали з зоопарку єнота, українці відповіли мемами (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вкрали з зоопарку єнота, українці відповіли мемами (фото)
Бажання росіян красти все підряд спричинило нову хвилю жартів у мережі
фото з відкритих джерел

Користувачі мережі наводили переваги єнотів-полоскунів порівняно з автоматичною пральною машиною

У день, коли окупанти залишили Херсон, російська журналістка Анна Долгарьова написала дивний пост. Кореспондентка розповіла, єдиною хорошою новиною про Херсон є той факт, що її друг встиг «покрасть» єнота із місцевого зоопарку. Новина викликала цілу хвилю мемів у мережі.

Окупанти вкрали з зоопарку єнота, українці відповіли мемами (фото) фото 1

Українці жартували про бойових єнотів та навіть присвятили такій дивній крадіжці жартівливі вірші. Крім того, наводили переваги єнотів-полоскунів порівняно з автоматичною пральною машиною.

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Раніше було підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 листопада.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

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Теги: Бахмут втеча звільнення Міноборони окупанти поліція Торецьк українці Херсон

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