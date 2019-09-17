У Києві оселився «Єнот із кавою»
Доброго ранку! 1 лате, 2 цукру і Єнота з собою - написав художник Віталій Гідеван у соцмережі
Новий мурал прикрашає стіну однієї з багатоповерхівок на Троєщині
У Києві з’явився новий мурал від київського художника Віталія Гідевана.
Фотографію стінопису автор опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Черговий «авторський» стріт-арт цього разу прикрашає стіну однієї з багатоповерхівок на Троєщині.
Художник зобразив Єнота зі стаканчиком кави в лапках.
«Доброго ранку! 1 лате, 2 цукру і Єнота з собою!» – написав Гідеван, який перетворює сірі фасади будинків та котелень у «мімішні» полотна.
Нагадаємо, на стіні Чорнобильської АЕС почали малювати гігантський мурал.