У Києві оселився «Єнот із кавою»



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Доброго ранку! 1 лате, 2 цукру і Єнота з собою - написав художник Віталій Гідеван у соцмережі

Новий мурал прикрашає стіну однієї з багатоповерхівок на Троєщині

У Києві з’явився новий мурал від київського художника Віталія Гідевана.

Фотографію стінопису автор опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Черговий «авторський» стріт-арт цього разу прикрашає стіну однієї з багатоповерхівок на Троєщині.

Художник зобразив Єнота зі стаканчиком кави в лапках.

«Доброго ранку! 1 лате, 2 цукру і Єнота з собою!» – написав Гідеван, який перетворює сірі фасади будинків та котелень у «мімішні» полотна.

Нагадаємо, на стіні Чорнобильської АЕС почали малювати гігантський мурал.