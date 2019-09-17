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    Новини

    У Києві оселився «Єнот із кавою»

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    Доброго ранку! 1 лате, 2 цукру і Єнота з собою - написав художник Віталій Гідеван у соцмережі - У Києві оселився «Єнот із кавою»
    Доброго ранку! 1 лате, 2 цукру і Єнота з собою - написав художник Віталій Гідеван у соцмережі

    Новий мурал прикрашає стіну однієї з багатоповерхівок на Троєщині

    У Києві з’явився новий мурал від київського художника Віталія Гідевана. 

    Фотографію стінопису автор опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    Черговий «авторський» стріт-арт цього разу прикрашає стіну однієї з багатоповерхівок на Троєщині.

    Художник зобразив Єнота зі стаканчиком кави в лапках.

    «Доброго ранку! 1 лате, 2 цукру і Єнота з собою!» – написав Гідеван, який перетворює сірі фасади будинків та котелень у «мімішні» полотна.

    Нагадаємо, на стіні Чорнобильської АЕС почали малювати гігантський мурал.

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