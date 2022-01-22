Злам «Дії». Кіберексперт припустив, що певний витік інформації таки стався

Депутат Федієнко закликав ставити питання Мінцифрі щодо інциденту з даними українців

Олександр Федієнко, депутат Верховної Ради та заступник голови Комітету з цифрової трансформації та голова правління Інтернет асоціації України, визнав, що певний витік даних громадян має місце бути.

«Так, дійсно, певний виток інформації стався. Під підозру поки що підпадають ряд державних установ-розпорядників цієї інформації. Це витікає зі змісту семплів, які вже досліджуються як державними органами, так і комьюніті», – зазначив депутат

За його словами, усі наявні SQL-семпли дуже різноформатні і можуть мати різні джерела походження.

«Досвідчених дослідників Даркнет-форумів це взагалі наштовхує на думку про ймовірне шахрайство. Саме тому,я не можу дати відповідь щодо фактів. Суто за непрямими даними які ми всі з вами бачимо, можливо зрозуміти, що це більш схоже, на щось медичне, та будівельне», – пише в совєму Facebook депутат.

Там де згадується «Дія», зазначає Федієнко, досить мало інформації, щоб робити висновки.

«Ну так я бачу там токени. Я вже поставив завдання помічникові Дяченко Сергію підготувати відповідні звернення», – пише депутат.

Він закликав спільноту поставити професійно грамотні питання до відповідних державних установ щодо природи витоку і наскільки він пов’язаний із «Дією» та «Трембітою».

«Питання прошу надсилати помічникові, він узагальнить і підготує звернення. Про результати буде повідомлено», – пише Федієнко.

Нагадаємо, в соцмережах розповсюдилась інформація про нібито злив даних користувачів «Дії». Дані 2 млн користувачів хакери нібито «продають» за $15 000.

Оголошення про продаж «злитих» даних українців внаслідок кібератаки у Міністерстві цифрової трансформації вважають провокацією та продовженням гібридної війни.

У міністерстві наголошують, що, починаючи з минулих вихідних в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня.

Нагадаємо, у застосунку державних послуг «Дія» запускають сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії.

Як відомо, 14 січня хакери вночі атакували урядові сайти і «Дію».

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