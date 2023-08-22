На Сумщині прихильниця Росії допомагала окупантам готувати прорив кордону

Жителька Сумщини зливала інформацію РФ заради російського паспорту

СБУ затримала на Сумщині місцеву жительку. За даними слідчих, жінка зливала РФ дані про місця базування Сил оборони у прикордонних з РФ районах Сумщини. Про це повідомили на сайті СБУ.

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Слідчі встановили, за допомогою розвідданих окупанти планували здійснити прицільні повітряні атаки по позиціях українських захисників та підготувати «прорив» російських ДРГ на територію регіону. Особливо військових РФ цікавила дислокація підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби, які забезпечують захист обласного центру і державного кордону на північно-східних рубежах України.

«Для збору розвідінформації жінка об’їжджала місцевість на громадському транспорті й приховано спостерігала за українськими об’єктами. Також вона «втемну» використовувала своїх знайомих, в яких під надуманими приводами розпитувала «новини» про бійців Сил оборони у прикордонних районах», – повідомили у СБУ.

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У разі успішного виконання завдань окупати обіцяли своїй поплічниці «безперешкодне» оформлення російського громадянства з «перспективою» подальшого виїзду до РФ.

Окупанти обіцяли шпигунці із Сумщини оформити паспорт РФ Фото СБУ

Шпигункою виявилась проросійськи налаштована мешканка Сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених «Однокласниках».

«Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці», – йдеться у повідомленні.

Отримані відомості інформаторка передавала росіянам з детальним описом через месенджер.

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Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь РФ. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала шпигуна ФСБ. Ним виявився адвокат з Краматорська, який у 2019-2022 роках проживав в РФ. До початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з ФСБ. За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.