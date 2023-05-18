ЗМІ з’ясували, які компоненти Patriot були пошкоджені під час атаки РФ

Імовірно, пошкодження зенітно-ракетного комплексу були мінімальними і система залишалася функціональною протягом всієї атаки

Два компоненти системи протиповітряної оборони Patriot були пошкоджені під час ракетної атаки російських загарбників. Про це повідомляє CNN із посиланням на анонімні джерела.

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За словами обізнаного американського чиновника, російський обстріл із застосуванням гіперзвукових ракет «Кинджал», крилатих ракет «Калібр» та інших боєприпасів пошкодив генератор батареї Patriot і частину електроніки системи.

Троє інших американських посадовців зазначили, що пошкодження були мінімальними, а один із них назвав їх незначними. За словами одного з чиновників, система залишалася функціональною протягом всієї атаки і залишається в мережі.

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Як пише видання, після повідомлення, що система, схоже, була пошкоджена, США направили інспекторів для її перевірки.

Американські чиновники досі оцінюють, як саме були пошкоджені компоненти ЗРК, оскільки не схоже, що якийсь із компонентів зазнав прямого влучання російської ракети «Кинджал» чи іншого боєприпасу.

За однією з версій, уламки ракети під час падіння пошкодили компоненти Patriot, але офіційні особи розглядають й інші варіанти.

Нагадаємо, за повідомленням CNN, американську систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня. Проте, якщо пошкодження і є, то вони незначні.

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Юрій Ігнат наголосив, що знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Кинджал» неможливо.

До слова, Росія вже похвалилась, що нібито однією ракетою знищила п’ять пускових установок комплексу Patriot.

За оцінками представника Пентагону, система ППО Patriot отримала пошкодження внаслідок російської атаки, але залишається в робочому стані.